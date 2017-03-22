В Госдуме предложили увеличить обеденный перерыв на час в "жарких регионах" РФ

— Лучше легализовать, добавить час перерыва, но без сокращения трудового дня, то есть они будут работать не до шести (вечера), а до семи. То есть пойти навстречу, — сказал депутат.

— Увеличение обеденного перерыва — это надо в жаркое время, в жарких регионах. Там, где холодно, не надо, но там, где плюс 40, люди же не работают. Если бы они работали, им было бы тяжело, они и не работают — уходят на пляж и так далее, — добавил он.