Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2017, 11:00

В Госдуме предложили увеличить обеденный перерыв на час в "жарких регионах" РФ

Фото: &copy; L!FE/Дамир Булатов

Фото: © L!FE/Дамир Булатов

С данной инициативой выступила фракция ЛДПР. По словам лидера партии Владимира Жириновского, рабочий день при этом сокращён не будет.

— Лучше легализовать, добавить час перерыва, но без сокращения трудового дня, то есть они будут работать не до шести (вечера), а до семи. То есть пойти навстречу, — сказал депутат.

Владимир Жириновский отметил, что подобные изменения должны коснуться только южных регионов страны.

— Увеличение обеденного перерыва — это надо в жаркое время, в жарких регионах. Там, где холодно, не надо, но там, где плюс 40, люди же не работают. Если бы они работали, им было бы тяжело, они и не работают — уходят на пляж и так далее, — добавил он.

BannerImage
Лилия Шарафутдинова
  • Новости
  • Госдума
  • Владимир Жириновский
  • лдпр
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar