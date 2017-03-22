Госдума РФ запретила денежные экспресс-переводы на Украину
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Депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем чтении законопроект, запрещающий денежные переводы из России на Украину с помощью иностранных платёжных систем. Отмечается, что этот документ будет направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платёжных систем на Украине.
Напомним, в октябре 2016 года Киев запретил деятельность платёжной системы "Колибри", которой управляет Сбербанк, а также платёжных систем "Золотая корона" (РНКО "Платёжный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы лидер" (НКО "АО Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), а также Blizko ("Связь-банк").