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Опубликовано 22 марта 2017, 12:10

Госдума освободила от уплаты налогов в России граждан, попавших под санкции

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили закон, согласно которому попавшие под санкции граждане могут отказаться от налогового резидентства России.

Отмечается, что гражданину, у которого есть подтверждающие резидентство в иностранном государстве документы, необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу, чтобы не платить налоги в России.

По словам автора этой поправки Андрея Макарова, нововведение направлено на защиту интересов россиян, в отношении которых были введены персональные санкции.

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Лилия Шарафутдинова
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