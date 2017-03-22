Госдума освободила от уплаты налогов в России граждан, попавших под санкции
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Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили закон, согласно которому попавшие под санкции граждане могут отказаться от налогового резидентства России.
Отмечается, что гражданину, у которого есть подтверждающие резидентство в иностранном государстве документы, необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу, чтобы не платить налоги в России.
По словам автора этой поправки Андрея Макарова, нововведение направлено на защиту интересов россиян, в отношении которых были введены персональные санкции.