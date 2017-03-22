Госдума освободила от уплаты налогов в России граждан, попавших под санкции

Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили закон, согласно которому попавшие под санкции граждане могут отказаться от налогового резидентства России.

Отмечается, что гражданину, у которого есть подтверждающие резидентство в иностранном государстве документы, необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу, чтобы не платить налоги в России.