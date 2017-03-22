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Опубликовано 22 марта 2017, 10:24

В Москве пройдёт турнир EPICENTER: Moscow по Dota 2

Коллаж: &copy; L!FE Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова &copy; steampowered.com

Коллаж: © L!FE Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова © steampowered.com

Третий киберспортивный чемпионат EPICENTER: Moscow состоится в спортивном комплексе "ВТБ Ледовый дворец".

Организация Epic Esports Events объявила, что киберспортивный турнир EPICENTER: Moscow по Dota 2 пройдёт в этом году с 4 по 11 июня. В соревновании примут участие команды из России, Европы, США, Китая, СНГ и других регионов.

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Летом в Москве пройдёт турнир по Dota 2

Отборочный этап состоится в мае. По результатам этого тура организаторы определят победителей, которые примут участие в плей-офф. Групповые соревнования пройдут с 4 по 7 июня, а с 9 по 11 июня состоится финал EPICENTER: Moscow.

Призовой фонд чемпионата составит 500 тысяч долларов, а за победу сразятся десять киберспортивных коллективов. Организаторы планируют провести конкурс косплея. Совокупный размер призов — 200 тысяч рублей.

Билеты на финал турнира по Dota 2 поступят в продажу в апреле.

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Сергей Сурепин
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