В Москве пройдёт турнир EPICENTER: Moscow по Dota 2

Третий киберспортивный чемпионат EPICENTER: Moscow состоится в спортивном комплексе "ВТБ Ледовый дворец".

Организация Epic Esports Events объявила, что киберспортивный турнир EPICENTER: Moscow по Dota 2 пройдёт в этом году с 4 по 11 июня. В соревновании примут участие команды из России, Европы, США, Китая, СНГ и других регионов.

Летом в Москве пройдёт турнир по Dota 2

Отборочный этап состоится в мае. По результатам этого тура организаторы определят победителей, которые примут участие в плей-офф. Групповые соревнования пройдут с 4 по 7 июня, а с 9 по 11 июня состоится финал EPICENTER: Moscow.

Призовой фонд чемпионата составит 500 тысяч долларов, а за победу сразятся десять киберспортивных коллективов. Организаторы планируют провести конкурс косплея. Совокупный размер призов — 200 тысяч рублей.