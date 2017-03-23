Недетские и опасные. Как Запад навязывает свою толерантность в играх

Гомосексуалисты — очень странные звери. Они вроде бы организуют парады и яро выступают в защиту своих прав, но всем на них плевать. Ровно до того момента, пока ваш ребёнок не начинает выставлять свои игрушки в странных позах. Картина "плюшевый медвежонок, пристроившийся к вязаному зайцу сзади" не просто пугает вас. Вы не знаете, что с этим делать.

Но если физические игрушки ещё можно отследить, то виртуальные развлечения не всегда попадают под внимание родителей. Существует стереотип, что игра The Sims не несёт в себе ничего плохого и является симулятором жизни. Обустройте дом, купите пару новых шмоток своему аватару. Но не все знают, что ориентация персонажа также играет свою роль.

Если в первой части серии была возможность иметь отношения с персонажем того же пола, то в третьей однополым персонажам дали возможность жениться — со всеми вытекающими последствиями. А в дополнении Into the Future есть возможность поехать в клинику и за определённую плату обзавестись ребёнком. Но самое неприятное, что на коробке с игрой стоит возрастной рейтинг T (teen) — разрешено для детей от 12 лет.

А в серии игр Mass Effect есть персонаж Кайден Аленко, который в первой части является полностью гетеросексуальным персонажем. Но к третьей части взгляды Кайдена на жизнь кардинально изменились, и он не прочь заняться сексом с мужской версией Шепарда. Вся суть в том, что в оригинальной игре этот персонаж может погибнуть по ходу сюжета. Лично я не знаю ни одного человека, который бы сделал выбор в пользу Аленко вместо привлекательной Эшли Уильямс, которая сохранила свою гетеросексуальность даже в третьей части игры. Стоит отметить, что на коробке с игрой стоит отметка 18+.

Кстати, стоит отметить, что компания Electronic Arts, ответственная за выпуск этих проектов, также владеет правами на создание игр по вселенной "Звёздных войн". В которой тоже с недавних пор появились гомосексуалисты. Первым ЛГБТ-персонажем стала лесбиянка по имени Мофф Морс, героиня книги Lords of the Sith.

Самой большой проблемой в нашей стране остаётся возрастной рейтинг: большинству на него плевать. В других странах подростку не продадут игру с высоким возрастным ограничением, пока он не подтвердит свой возраст. Единственным щитом от взрослого контента выступают родители. Но они чаще всего просто покупают то, на что их чадо укажет пальцем, даже не задумываясь о том, какое влияние это может оказать на их ребёнка.

Об этом Лайф поговорил с активистом Дмитрием Энтео.

Что вы думаете о пропаганде гомосексуализма в видеоиграх?

Я думаю, что пропаганда гомосексуализма и других половых девиаций в видеоиграх и другом контенте, который рассчитан для детей и подростков, недопустима. И в рамках законодательства Российской Федерации подросткам до 18 лет продавать такие игры нельзя.

Говорить об этом забавно, но это достаточно серьёзная проблема. Речь идёт о трансформации культурного кода поколения. О том, чтобы абсолютно неприемлемые в нравственном отношении категории были переняты через подобные игровые формы. Поэтому, я думаю, родителям стоит серьёзнее относиться к тому, в какие игры играют их дети. Потому что то влияние, которое видеоигры оказывают на сознание ребёнка, сложно переоценить. Это то, что действительно формирует личность, поэтому я вижу определённую угрозу в том, что подобные девиации пропагандируются через компьютерные игры.

У нас часто выступают с предложениями запретить видеоигры. Но в первую очередь родитель должен контролировать, чем занимается его ребёнок.

Я глубоко убеждён, что воспитание детей — это прерогатива родителей. Именно они несут ответственность за то, что будет с их детьми. Задача производителя лишь правильно маркировать данную продукцию, чтобы родители могли делать выбор. Если какие-то неприемлемые вещи содержатся в игре, задача родителей — чтобы ребёнку в руки она не попала.

Под горячую руку ревнителей благочестия может попасть куча игр, которые сегодня стали частью нашей культуры. И которые ничего на самом деле злого или опасного в себе не несут.

Вы сами играете в видеоигры?

Нет, но когда был подростком — играл.

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Если вы являетесь ярым защитником геев или вообще входите в их число, то, прежде чем писать в комментариях всякие гадости, задумайтесь над вопросом: что будет с психикой ребёнка, которому не повезло оказаться в семье с двумя папами или мамами?