Рассекреченные советские документы указали на сокрытие "второго Чернобыля"

Новые документы указывают на серьёзное радионуклидное загрязнение почв и полей в советском Казахстане в 50-х годах, однако насколько оно повлияло на здоровье местных жителей — остаётся неизвестным.

Используя рассекреченные в Казахстане документы советского времени, посвящённые расследованию последствий ядерных испытаний, журнал New Scientist предполагает, что власти СССР скрывали катастрофу, по масштабам превосходящую Чернобыльскую. В то же время детали, указанные изданием, и особенности использованных им документов делают такую интерпретацию довольно спорной.

Казахстан рассекретил документы о серьёзном загрязнении местных полей и выращенного на них урожая во время ядерных испытаний под Семипалатинском Фото: © wikimedia.org

New Scientist использовал отчёт Института биофизики Академии медицинских наук СССР, составленный в 1957 году по итогам обследования жителей Семипалатинской области Казахской ССР. В отчёте указывается, что ещё в 1957 году близ города Усть-Каменогорска имелись следы загрязнения почвы и растительного покрова радионуклидами. После того как местных колхозников переключали на диету из привозных продуктов, следы радионуклидов в пробах их кала исчезали. Это значит, что причиной их появления были активные испытания ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, загрязнявшие местные поля.

Впрочем, каких-либо данных об остром влиянии несколько повышенного уровня радионуклидов на здоровье доклад, по всей видимости, не содержит. По крайней мере, никаких упоминаний об этом в анализе New Scientist нет. Зато в докладе отмечается, что часть симптомов, ошибочно связываемых с радиоактивным загрязнением, может на деле относиться к действию местных болезней и скудного питания.

На единственной приведённой в публикации фотокопии одной из страниц доклада видно, что он содержит лишь пометки "секретно" (сделаны корректно, печатным способом) и ДСП (вписана от руки рядом). Обе эти пометки означают, что доклад не мог содержать по-настоящему важной и закрытой информации. По принятой в советское время системе классификации действительно важные закрытые документы не могут иметь пометки ДСП. Пометок ОП (особая папка) или ОВ (особой важности) или сопоставимых с ними по значимости на первой странице нет. Есть и ряд других деталей, не вполне типичных для по-настоящему значимого документа.

Ещё более неоднозначной выглядит попытка New Scientist трактовать доклад как нечто, позволяющее говорить о "катастрофе вчетверо больше Чернобыльской". Этот тезис в статье обосновывается только со слов бывшего работника бруцеллёзного диспансера № 4 Константина Гусева. Якобы этот человек видел позднее уничтоженные документы о том, что в 1956 году в Усть-Каменогорске (близ района ядерных испытаний) с симптомами поражения радиацией были доставлены в больницу 637 человек. После Чернобыля, как известно, число госпитализированных с такими признаками было вчетверо меньше.