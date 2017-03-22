В миграционном управлении МВД назвали идею вернуть паспорта СССР неадекватной

С таким обращением к ведомству выступил глава партии "Коммунисты России" — он считает, что оставшиеся у людей советские документы вновь должны стать законными.

Предложение восстановить легитимность советских паспортов, которые есть у жителей бывшего СССР, — неадекватно, заявила Лайфу начальник отдела по паспортной работе и регистрации Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве Светлана Гигирева.

— Это неадекватное предложение, такого государства, как Советский Союз, нет, — напомнила Гигирева.

Она также добавила, что советские документы возможно поменять на российские, и отметила, что владельцев паспортов, оформленных соответственно советским требованиям, сейчас остаётся всё меньше.

— Если у гражданина паспорт оформлен в соответствии с требованиями, которые предъявлялись к паспортной системе в СССР, то предлагаем поменять данный документ на паспорт гражданина РФ, — пояснила руководитель отдела.