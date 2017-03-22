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Регион
Опубликовано 22 марта 2017, 13:31

Брат Илона Маска заинтересовался киберспортом

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Киберспортивная организация Cloud9 нашла спонсоров, благодаря которым продолжит деятельность.

Инвестиционный фонд FunPlus Ventures сообщил, что начнёт финансировать американскую организацию Cloud9, резиденты которой выступают в киберспортивных дисциплинах. Одним из участников этого фонда является Кимбел Маск — брат основателя SpaceX и Tesla Илона Маска.

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Брат Илона Маска инвестирует в киберспорт

Фото: © wikipedia.org

Среди других членов FunPlus Ventures фигурируют баскетболист Эндрю Богут, бейсболист Хантер Пенс, футболист Джо Монтана, а также один из основателей форума Reddit Алексис Оаниан.

Последний признался, что ещё в далёком детстве хотел владеть футбольной командой. Сейчас Оаниан крайне взволнован сложившейся ситуацией, став одним из инвесторов Cloud9.

Предполагается, что Cloud9, благодаря новому притоку денежных средств, сможет принять участие в Overwatch League. Ранее появился слух, что слот в турнире будет стоить от двух миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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