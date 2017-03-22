Брат Илона Маска заинтересовался киберспортом
Киберспортивная организация Cloud9 нашла спонсоров, благодаря которым продолжит деятельность.
Инвестиционный фонд FunPlus Ventures сообщил, что начнёт финансировать американскую организацию Cloud9, резиденты которой выступают в киберспортивных дисциплинах. Одним из участников этого фонда является Кимбел Маск — брат основателя SpaceX и Tesla Илона Маска.
Брат Илона Маска инвестирует в киберспорт
Среди других членов FunPlus Ventures фигурируют баскетболист Эндрю Богут, бейсболист Хантер Пенс, футболист Джо Монтана, а также один из основателей форума Reddit Алексис Оаниан.
Последний признался, что ещё в далёком детстве хотел владеть футбольной командой. Сейчас Оаниан крайне взволнован сложившейся ситуацией, став одним из инвесторов Cloud9.
Предполагается, что Cloud9, благодаря новому притоку денежных средств, сможет принять участие в Overwatch League. Ранее появился слух, что слот в турнире будет стоить от двух миллионов долларов.