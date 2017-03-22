Брат Илона Маска заинтересовался киберспортом

Киберспортивная организация Cloud9 нашла спонсоров, благодаря которым продолжит деятельность.

Инвестиционный фонд FunPlus Ventures сообщил, что начнёт финансировать американскую организацию Cloud9, резиденты которой выступают в киберспортивных дисциплинах. Одним из участников этого фонда является Кимбел Маск — брат основателя SpaceX и Tesla Илона Маска.

Брат Илона Маска инвестирует в киберспорт Фото: © wikipedia.org

Среди других членов FunPlus Ventures фигурируют баскетболист Эндрю Богут, бейсболист Хантер Пенс, футболист Джо Монтана, а также один из основателей форума Reddit Алексис Оаниан.

Последний признался, что ещё в далёком детстве хотел владеть футбольной командой. Сейчас Оаниан крайне взволнован сложившейся ситуацией, став одним из инвесторов Cloud9.