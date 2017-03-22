Любви нет, а секс есть. Но теперь и секса не будет

Государственная дума России приняла в третьем чтении закон, запрещающий денежные переводы из России на Украину с помощью иностранных платёжных систем. Через месяц закон вступит в силу и приведёт к серьёзным изменениям как в экономике Украины, так и на российском трудовом рынке.

"Закон суров, но это закон", — так говорили древние. На секундочку, в 2015 году украинские трудовые мигранты из России перевели своим родным и близким более $5 млрд, то есть почти треть госбюджета страны и 5,7% ВВП, — больше, чем все суммарные зарубежные инвестиции. Для сравнения: до Евромайдана белая доля заработков украинских граждан, трудившихся в России, в ВВП составляла 4,1%.

И чем беднее становилась жизнь, тем сильнее денежный поток через различные платёжные системы. По статистике НБУ, доля переводов украинцев из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и других российских городов и весей — самый большой вклад в доходную часть республики.

А также, по данным НБУ, украинцы передают через посредников и перевозят "на карманах" ещё около 6 млрд долларов в год при годовом бюджете республики чуть более 18 млрд долларов. В официальную статистику со стороны Нацбанка при этом не включаются переводы Донбасса и Крыма, которые новые киевские власти склонны называть "входящими в украинский состав регионами". Деньги поступают как бы с Украины, на это закрывают очи.

Россия вообще последние три года для Киева очень особенная страна. Любви нет, а секс есть. Комик "95-го квартала" Вова Зеленский и другие артисты это доказали, выступая в России.

Украинец сегодня едет зробыть в Россию, как в своё время уехал в Санкт-Петербург кобзарь Тарас Шевченко, отбросив на дно души обиды на москаля, — ведь когда грошив в ридной хате нэмае и детям кушать нечего, сразу забываются такие гидные установки. По официальным данным МИД РФ, в России ежегодно получают вид на жительство около 100 тысяч украинских граждан. После начала гражданской войны в Донбассе разные российские регионы приняли 1,1 млн украинских беженцев.

Россия сегодня — более украинская, чем когда-либо в своей истории. Мужчины и женщины из городов от Харькова до Львова трудятся на работе, да не директорами банков, а чаще на стройках и в шиномонтажках. Именно их переводы, кровные гроши этих простых гастарбайтеров давали Украине около 10 миллиардов долларов в год и позволяли олигарху-президенту Петру Порошенко делать вид, что рядовые украинцы почти так же богаты, как он сам со своими заводами и освоением кредитов Европейской комиссии.

Украинских бизнесменов дюже озаботило взять под контроль поток денег заробитчан: так, сначала были запрещены сервисы "Яндекс. Деньги", Webmoney и Qiwi, с октября прошлого года был введён мораторий на деятельность ещё ряда российских платёжных систем — "Золотой короны", качающей из России более миллиарда баксов ежегодно, "Колибри", "Лидера", "Юнистрима", Blizko от "Связь-банка" и др. Но оставались локальные украинские фирмы онлайн-переводов и международные системы вроде Western Union.

Через месяц эти деньги ни "Вестерном", ни чем-то другим перевести будет нельзя. Действительно цэ зрада.

Потому что за гривнами, рублями и долларами переводов, складывающихся в миллиарды, стоят миллионы живых людей — неважно, как, кем и чем они зарабатывали, хоть укладкой кирпича или оказанием приватных услуг. За людей — очень досадно. За Тараса, за Галю, за Лесю, за всех новых российских украинцев. Одна надежда, что сметливый ум малоросса обязательно скумекает, как российский заработок передать родным.