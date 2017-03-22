Депутаты Госдумы приняли участие во флешмобе "Меня не взяли"

В социальных сетях набирает популярность новый флешмоб под названием "Меня не взяли". Его суть в том, что люди делятся историями из своей жизни, как их не взяли на работу, в спортивную секцию, на праздник или танцевальный кружок. А вот куда не взяли некоторых депутатов Государственной думы, Лайфу рассказали парламентарии Виталий Милонов, Борис Чернышов и Василий Власов.

Единоросс Виталий Милонов рассказал, что с детства увлекался скандинавской культурой и даже самостоятельно изучал датский язык. А когда решил поступать в университет, чтобы изучать этот иностранный язык более углублённо, оказалось, что все места были ещё заранее распределены и заняты.

У либерал-демократа Бориса Чернышова история связана с его личными отношениями с девушкой. Однажды его не взяли на празднование свадьбы, в то время как девушка, с которой он рассчитывал построить отношения, туда пошла. На этой свадьбе она познакомилась с другим молодым человеком, с которым встречается и по сей день и скоро станет его женой. Депутат считает, что его личная жизнь могла бы сложиться иначе, если бы он оказался на том празднике.