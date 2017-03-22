Депутаты Госдумы приняли участие во флешмобе "Меня не взяли"
В социальных сетях набирает популярность новый флешмоб под названием "Меня не взяли". Его суть в том, что люди делятся историями из своей жизни, как их не взяли на работу, в спортивную секцию, на праздник или танцевальный кружок. А вот куда не взяли некоторых депутатов Государственной думы, Лайфу рассказали парламентарии Виталий Милонов, Борис Чернышов и Василий Власов.
Единоросс Виталий Милонов рассказал, что с детства увлекался скандинавской культурой и даже самостоятельно изучал датский язык. А когда решил поступать в университет, чтобы изучать этот иностранный язык более углублённо, оказалось, что все места были ещё заранее распределены и заняты.
У либерал-демократа Бориса Чернышова история связана с его личными отношениями с девушкой. Однажды его не взяли на празднование свадьбы, в то время как девушка, с которой он рассчитывал построить отношения, туда пошла. На этой свадьбе она познакомилась с другим молодым человеком, с которым встречается и по сей день и скоро станет его женой. Депутат считает, что его личная жизнь могла бы сложиться иначе, если бы он оказался на том празднике.
Соратник Чернышова по партии Василий Власов рассказал, что его не взяли на школьный выпускной, потому что он не сдавал на его празднование деньги. Молодой депутат тогда решил, что будет лучше потратить эти деньги на учёбу в университете.