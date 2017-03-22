Игровой клиент GOG Galaxy станет удобнее сервисов Steam и Origin
Фото: © GOG.com
Игровой клиент GOG Galaxy вскоре выйдет из бета-тестирования, а уже сейчас он получил крупное обновление.
GOG Galaxy — это необязательный клиент для игр, приобретённых в онлайн-магазине GOG.com. Особенность последнего заключается в том, что для запуска купленных игр не требуется активации или подключения к Интернету. Пользователи Galaxy при этом получают несколько преимуществ.
Обновление 1.2 добавит в клиент несколько важных функций, среди которых облачное хранилище для сохранений пользователя. Эта возможность поддерживается даже старыми играми вроде Planescape: Torment и Vampire: The Masquerade — Bloodlines.
В игровой клиент GOG Galaxy добавили облачное сохранение и множество новых функций
Фото: © GOG.com
Другим нововведением оказалась возможность детально настраивать Galaxy под свои нужды, включая или отключая различные функции. Также в клиенте появились счётчик кадров в секунду, возможность делать скриншоты и другие опции. Также теперь GOG Galaxy при запуске игры оптимизирует нагрузку фоновых процессов на процессор, позволяя увеличить производительность и снизить расход заряда аккумулятора ноутбуков.
GOG Galaxy выйдет из бета-тестирования в апреле, а обновление 1.2 доступно уже сейчас.