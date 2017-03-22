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Опубликовано 22 марта 2017, 15:56

Игровой клиент GOG Galaxy станет удобнее сервисов Steam и Origin

Фото: &copy; GOG.com

Фото: © GOG.com

Игровой клиент GOG Galaxy вскоре выйдет из бета-тестирования, а уже сейчас он получил крупное обновление.

GOG Galaxy — это необязательный клиент для игр, приобретённых в онлайн-магазине GOG.com. Особенность последнего заключается в том, что для запуска купленных игр не требуется активации или подключения к Интернету. Пользователи Galaxy при этом получают несколько преимуществ.

Обновление 1.2 добавит в клиент несколько важных функций, среди которых облачное хранилище для сохранений пользователя. Эта возможность поддерживается даже старыми играми вроде Planescape: Torment и Vampire: The Masquerade — Bloodlines.

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В игровой клиент GOG Galaxy добавили облачное сохранение и множество новых функций

Фото: © GOG.com

Другим нововведением оказалась возможность детально настраивать Galaxy под свои нужды, включая или отключая различные функции. Также в клиенте появились счётчик кадров в секунду, возможность делать скриншоты и другие опции. Также теперь GOG Galaxy при запуске игры оптимизирует нагрузку фоновых процессов на процессор, позволяя увеличить производительность и снизить расход заряда аккумулятора ноутбуков.

GOG Galaxy выйдет из бета-тестирования в апреле, а обновление 1.2 доступно уже сейчас.

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Станислав Погорский
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