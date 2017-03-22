Игровой клиент GOG Galaxy станет удобнее сервисов Steam и Origin

Игровой клиент GOG Galaxy вскоре выйдет из бета-тестирования, а уже сейчас он получил крупное обновление.

GOG Galaxy — это необязательный клиент для игр, приобретённых в онлайн-магазине GOG.com. Особенность последнего заключается в том, что для запуска купленных игр не требуется активации или подключения к Интернету. Пользователи Galaxy при этом получают несколько преимуществ.

Обновление 1.2 добавит в клиент несколько важных функций, среди которых облачное хранилище для сохранений пользователя. Эта возможность поддерживается даже старыми играми вроде Planescape: Torment и Vampire: The Masquerade — Bloodlines.