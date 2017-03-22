В пассажирский самолёт рейсом из Лондона ударила молния

Молния попала в пассажирский лайнер Boeing 747 авиакомпании Virgin Atlantic, который вылетел из лондонского аэропорта Гатвик и направлялся в город Монтего-Бей на Ямайке, сообщают британские СМИ.

— Наш борт, следовавший рейсом VS65 из лондонского Гатвика в Монтего-Бей, вернулся в британский аэропорт в качестве меры предосторожности из-за предполагаемого удара молнии и уже совершил посадку, — заявил представитель перевозчика.