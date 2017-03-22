Власти Шотландии прервали дебаты по проведению референдума после атаки в Лондоне
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На среду было запланировано голосование по вопросу о проведении нового плебисцита.
Парламент Шотландии приостановил дебаты по проведению референдума о независимости после сообщения о террористической атаке в Лондоне, передаёт агентство Рейтер.
На среду было запланировано голосование по вопросу о проведении нового плебисцита. Состоится ли оно теперь, пока неизвестно.
Напомним, неизвестный за рулём автомобиля совершил наезд на пешеходов на тротуаре Вестминстерского моста в центре британской столицы, а затем, ускорившись, врезался в ограду у здания парламента. По имеющейся информации, в результате случившегося пострадало не менее 10 человек.
После этого из машины вышел мужчина, вооружённый ножом, и напал на полицейского. Стражи порядка ликвидировали преступника.