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Регион
Опубликовано 22 марта 2017, 19:10

Власти Шотландии прервали дебаты по проведению референдума после атаки в Лондоне

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Russell Cheyne

Фото: © REUTERS/Russell Cheyne

На среду было запланировано голосование по вопросу о проведении нового плебисцита.

Парламент Шотландии приостановил дебаты по проведению референдума о независимости после сообщения о террористической атаке в Лондоне, передаёт агентство Рейтер.

На среду было запланировано голосование по вопросу о проведении нового плебисцита. Состоится ли оно теперь, пока неизвестно.

Напомним, неизвестный за рулём автомобиля совершил наезд на пешеходов на тротуаре Вестминстерского моста в центре британской столицы, а затем, ускорившись, врезался в ограду у здания парламента. По имеющейся информации, в результате случившегося пострадало не менее 10 человек.

После этого из машины вышел мужчина, вооружённый ножом, и напал на полицейского. Стражи порядка ликвидировали преступника.

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Евгений Грин
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