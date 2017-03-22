Появились подробности сюжетного дополнения для Final Fantasy XV

Episode Gladiolus станет первым сюжетным дополнением для Final Fantasy XV. В нём будет рассказана история одного из главных действующих лиц игры — Гладиолуса. По сюжету после неудачной попытки победить Равуса совместными силами Гладиолус понимает, что недостаточно силён, чтобы защищать короля Ноктиса. Из-за этого он временно покидает друзей и вместе со своим наставником Кором отправляется в путешествие, которое должно сделать его сильнее.

В Episode Gladiolus игроки увидят историю с перспективы Гладиолуса, а остальные герои оригинальной Final Fantasy XV останутся в стороне. Разработчики сообщили, что в дополнении будет несколько другая боевая система, новые локации и предметы, которые можно будет перенести в основную игру. Также после прохождения Episode Gladiolus станут доступны два новых режима: Score Attack и Final Trial.

Дополнение Episode Gladiolus выйдет на PS4 и Xbox One уже 28 марта. Его можно будет приобрести отдельно, либо в составе "сезонного пропуска".