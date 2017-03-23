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Регион
Опубликовано 23 марта 2017, 06:08

Анонсирована политическая игра про доносчика The Occupation

Студия White Paper Games, известная по игре Ether One, анонсировала новый проект — сюжетный политический триллер The Occupation.

В The Occupation от манчестерской студии White Paper Games игрок будет управлять журналистом из Северо-Западной Англии, который оказывается доносчиком в центре крупного политического конфликта.

Действие развернётся в 80-е годы после террористической атаки, унёсшей жизни 23 человек. По сюжету, 24 октября 1987-го был подписан Акт об унии, который "угрожает гражданским свободам жителей Британии". За четыре часа действия игрока определят то, как разрешится напряжённая политическая ситуация.

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Анонсирована политическая игра The Occupation про журналиста-доносчика

Фото: © facebook.com/whitepapergames

Журналисты сравнивают игру с серией BioShock, показывавшей ужасы общества, пытающегося создать утопию. При этом в The Occupation не будет сражений: весь игровой процесс состоит из диалогов и принятия решений.

The Occupation разрабатывается на популярном движке Unreal Engine 4, а релиз намечен на 2017 год.

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Станислав Погорский
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