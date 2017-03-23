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Опубликовано 23 марта 2017, 06:52

Вышла игра по "Охотникам за привидениями" для виртуальной реальности

Кадр видео &ldquo;Ghostbusters: Now Hiring PSVR (PS4 Game Trailer)&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Ghostbusters: Now Hiring PSVR (PS4 Game Trailer)”. Скриншот © L!FE

Для PlayStation VR вышла игра по мотивам известной серии фильмов "Охотники за привидениями", Ghostbusters VR — Now Hiring.

Ghostbusters VR — Now Hiring является эксклюзивом для шлема виртуальной реальности PlayStation VR и консоли PS4. Игроку предстоит примерить на себя роль одного из охотников, исследуя штаб-квартиру героев и улицы мегаполиса.

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Вышла игра по "Охотникам за привидениями" для виртуальной реальности

Скриншот © L!FE

Игра поделена на акты, в которых помимо прочих интерактивных элементов придётся искать и ловить нескольких различных привидений. Хотя Ghostbusters VR проходится быстро, разработчики надеются показать, что "игры по лицензиям могут быть хорошими".

Первый акт Ghostbusters VR — Now Hiring под названием Firehouse уже доступен для загрузки в PlayStation Store. Игра без шлема виртуальной реальности не поддерживается.

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Станислав Погорский
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