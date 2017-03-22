Володин: Поездка главы ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию — заслуга Госдумы

В ходе поездки состоялась встреча комитетов по международным делам Госдумы РФ и сирийского парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии проделали большую работу для осуществления поездки главы ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

— Действительно, большая работа проделана. И то, что в составе делегации председатель ПАСЕ и руководители политических фракций ПАСЕ, — большая заслуга нашего Комитета по международным делам, председателя комитета Леонида Эдуардовича Слуцкого, — заявил Володин.

Российскую делегацию в поездке возглавил вице-спикер нижней палаты Владимир Васильев. В ходе поездки состоялся разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, делегация также ознакомилась с работой Центра по примирению.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал историческим состоявшееся совместное заседание международных комитетов обеих сторон. По его словам, стороны договорились, что такой формат работы отныне станет постоянным.

Председатель комитета также выразил мнение, что в парламенте Сирии необходимо создать специальную конституционную комиссию, деятельность которой будет направлена на обеспечение обсуждения основного закона страны.