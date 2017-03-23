Петербурженку ранили топором во время прохождения хоррор-квеста
Фото: © vk.com/vechmet/Ульяна Иванова
Пострадавшая утверждает, что сказала актёру о травме, но тот не реагировал и продолжал играть роль.
Петербурженка Ульяна Иванова обратилась с заявлением в полицию на организаторов и актёра хоррор-квеста, в ходе которого, по её словам, получила топором по ноге. Девушка намерена обратиться в суд.
— Было 19 марта 2017 года. В компании четырёх друзей мы пришли на квест. Нас встретила администратор. Не очень помню, как её зовут, она дала подписать бумагу, что мы не должны наносить тяжкие увечья актёрам, принимавшим участие в квесте. Зашли на квест, меня пристегнули к стулу, пристегнули туловище и руки. Ноги почему-то не были зафиксированы, — вспоминает девушка.
По сюжету, который опубликован на официальном сайте перформанса, герои квеста едут на машине, которая глохнет посреди леса. В поисках помощи участники попадают в заброшенный дом и оказываются в логове маньяка, который увлекается пошивом одежды из человеческой кожи, а из лиц жертв делает себе маски. Для того чтобы выбраться из дома, героям нужно найти ответы на логические загадки.
Актёр в образе маньяка во время хоррор-квеста порезал петербурженке ногу топором
© vk.com/vechmet/ Ульяна Иванова
По словам Ульяны, актёр Михаил, исполняющий роль маньяка, по сценарию должен был ходить вокруг участников и размахивать топором. Девушка вспоминает, что при одном из таких взмахов она, испугавшись, дёрнула ногой и получила удар топором. Пострадавшая утверждает, что сообщала актёру о боли в ноге, но тот не реагировал и продолжал играть роль. Лайф публикует запись с видеокамер, на которой запечатлён момент получения травмы.
— Стоп-слово нам администрация не сказала. То есть, как остановить игру, я не знала. Только после того, как маньяк скрылся, благодаря моим друзьям, которые разгадку разгадали, мне удалось осмотреть свою ногу и понять, что там уже рассечение. Начальница данного квеста Дарья полностью отрицает свою вину, считает, что она не виновата. Товарищ Михаил работает неофициально в данном учреждении. То есть любой не очень здоровый человек может туда прийти махать топором, и никто за это ответственности нести не будет, — говорит Ульяна.
В распоряжении Лайфа оказался документ, в котором все четверо участников квеста оставили свои подписи. Бумага представляет собой расписку о том, что они полностью осознают и берут на себя все риски, связанные с возможным получением физических и психологических травм и увечий, а также соглашаются с тем, что организаторы мероприятия не несут какой-либо ответственности за ущерб, который может быть причинён их имуществу, жизни и здоровью во время прохождения квеста.
— Мы сразу же вызвали скорую, всё зафиксировали, отвезли в Мариинскую больницу, наложили шов, сделали укол от столбняка, потому что грязный инструмент, ржавый был, отвезли домой, — рассказывает Ульяна. По её словам, врачи не рекомендовали напрягать ногу ближайшие две недели и много ходить. Ситуация для девушки отягчается статусом матери-одиночки и необходимостью кормить и воспитывать ребёнка, что довольно затруднительно сделать на деньги, полученные на больничный отпуск.
— Работа находится в 40 километрах от дома. Соответственно, мне нужно туда как-то добираться, а я не могу. Длинные коридоры, высокие лестницы. Не подняться без помощи людей туда, — говорит девушка. Ульяна утверждает, что обращалась к организаторам с вопросом о возмещении ущерба: были испорчены обувь и джинсы, которые пришлось разрезать, потому что снять их не было никакой возможности из-за перевязки на ноге.
Как стало известно Лайфу, в разговоре с организаторами квеста она обозначила сумму в 73 тысячи рублей. Отдельно состоялся разговор и с актёром мероприятия. В распоряжении Лайфа есть переписка Михаила с пострадавшей, в которой она расписывает все траты после инцидента, включив туда расходы на одежду, костыли, лекарства, а также компенсацию каждого рабочего дня, которые она пропустила из-за травмы. В данном случае речь идёт о 30 тысячах рублей.
— Я просила возместить касательно испорченной обуви и джинсов, то есть я даже их не могла снять с себя. Покупка костылей. Я мать-одиночка, должна воспитывать и кормить ребёнка. Наш официальный больничный много не даст средств на проживание. <…> Я считаю, что не должно быть там настоящих топоров или каких-то колющих и режущих предметов. Хотя бы это должно быть деревянное. И привязывать надо человека, чтобы он не мог шевелиться. Потому что человек может дёрнуться и можно задеть его. Стоп-слово всегда должны говорить, — говорит Ульяна.
По информации Лайфа, организаторы уверены в своей невиновности в произошедшем. Из их объяснений правоохранительным органам следует, что Ульяна пришла на прохождение квеста в компании трёх людей: все якобы были в нетрезвом состоянии, поэтому администрация настояла на расписке.
По словам организаторов квеста, во время мероприятия девушка вела себя крайне активно и сильно болтала ногами, вследствие чего попросту пнула топор. Организаторы также заверяют, что подобный случай произошёл за всю историю квеста впервые. Кроме этого, по словам организаторов, разговор про возмещение ущерба при наличии расписки превращается со стороны Ульяны в вымогательство в грубой форме.