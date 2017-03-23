Петербурженку ранили топором во время прохождения хоррор-квеста

Пострадавшая утверждает, что сказала актёру о травме, но тот не реагировал и продолжал играть роль.

Петербурженка Ульяна Иванова обратилась с заявлением в полицию на организаторов и актёра хоррор-квеста, в ходе которого, по её словам, получила топором по ноге. Девушка намерена обратиться в суд.

— Было 19 марта 2017 года. В компании четырёх друзей мы пришли на квест. Нас встретила администратор. Не очень помню, как её зовут, она дала подписать бумагу, что мы не должны наносить тяжкие увечья актёрам, принимавшим участие в квесте. Зашли на квест, меня пристегнули к стулу, пристегнули туловище и руки. Ноги почему-то не были зафиксированы, — вспоминает девушка. По сюжету, который опубликован на официальном сайте перформанса, герои квеста едут на машине, которая глохнет посреди леса. В поисках помощи участники попадают в заброшенный дом и оказываются в логове маньяка, который увлекается пошивом одежды из человеческой кожи, а из лиц жертв делает себе маски. Для того чтобы выбраться из дома, героям нужно найти ответы на логические загадки.

Актёр в образе маньяка во время хоррор-квеста порезал петербурженке ногу топором © vk.com/vechmet/ Ульяна Иванова

По словам Ульяны, актёр Михаил, исполняющий роль маньяка, по сценарию должен был ходить вокруг участников и размахивать топором. Девушка вспоминает, что при одном из таких взмахов она, испугавшись, дёрнула ногой и получила удар топором. Пострадавшая утверждает, что сообщала актёру о боли в ноге, но тот не реагировал и продолжал играть роль. Лайф публикует запись с видеокамер, на которой запечатлён момент получения травмы.

— Стоп-слово нам администрация не сказала. То есть, как остановить игру, я не знала. Только после того, как маньяк скрылся, благодаря моим друзьям, которые разгадку разгадали, мне удалось осмотреть свою ногу и понять, что там уже рассечение. Начальница данного квеста Дарья полностью отрицает свою вину, считает, что она не виновата. Товарищ Михаил работает неофициально в данном учреждении. То есть любой не очень здоровый человек может туда прийти махать топором, и никто за это ответственности нести не будет, — говорит Ульяна. В распоряжении Лайфа оказался документ, в котором все четверо участников квеста оставили свои подписи. Бумага представляет собой расписку о том, что они полностью осознают и берут на себя все риски, связанные с возможным получением физических и психологических травм и увечий, а также соглашаются с тем, что организаторы мероприятия не несут какой-либо ответственности за ущерб, который может быть причинён их имуществу, жизни и здоровью во время прохождения квеста.

— Мы сразу же вызвали скорую, всё зафиксировали, отвезли в Мариинскую больницу, наложили шов, сделали укол от столбняка, потому что грязный инструмент, ржавый был, отвезли домой, — рассказывает Ульяна. По её словам, врачи не рекомендовали напрягать ногу ближайшие две недели и много ходить. Ситуация для девушки отягчается статусом матери-одиночки и необходимостью кормить и воспитывать ребёнка, что довольно затруднительно сделать на деньги, полученные на больничный отпуск. — Работа находится в 40 километрах от дома. Соответственно, мне нужно туда как-то добираться, а я не могу. Длинные коридоры, высокие лестницы. Не подняться без помощи людей туда, — говорит девушка. Ульяна утверждает, что обращалась к организаторам с вопросом о возмещении ущерба: были испорчены обувь и джинсы, которые пришлось разрезать, потому что снять их не было никакой возможности из-за перевязки на ноге. Как стало известно Лайфу, в разговоре с организаторами квеста она обозначила сумму в 73 тысячи рублей. Отдельно состоялся разговор и с актёром мероприятия. В распоряжении Лайфа есть переписка Михаила с пострадавшей, в которой она расписывает все траты после инцидента, включив туда расходы на одежду, костыли, лекарства, а также компенсацию каждого рабочего дня, которые она пропустила из-за травмы. В данном случае речь идёт о 30 тысячах рублей.

— Я просила возместить касательно испорченной обуви и джинсов, то есть я даже их не могла снять с себя. Покупка костылей. Я мать-одиночка, должна воспитывать и кормить ребёнка. Наш официальный больничный много не даст средств на проживание. <…> Я считаю, что не должно быть там настоящих топоров или каких-то колющих и режущих предметов. Хотя бы это должно быть деревянное. И привязывать надо человека, чтобы он не мог шевелиться. Потому что человек может дёрнуться и можно задеть его. Стоп-слово всегда должны говорить, — говорит Ульяна.