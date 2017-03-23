Ubisoft выпустит сериал по Assassin’s Creed

Провал полнометражного фильма "Кредо убийцы" не останавливает авторов популярной серии.

Руководитель медиаотдела Assassin’s Creed Аймар Азайзиа подтвердил, что студия Ubisoft работает над сериалом по популярной серии игр о наёмных убийцах. Эту информацию он озвучил во время проведения сессии вопросов и ответов на форуме Reddit.

"Кредо убийцы" станет сериалом Фото © Flickr/Aaron Escobar

По словам Азайзиа, подробности о сериале, в том числе и официальный анонс, будут озвучены лишь тогда, когда авторы будут уверены, что у них получится продукт, которым можно гордиться. В пример Азайзиа привёл фильм "Кредо убийцы", который в итоге провалился в прокате.