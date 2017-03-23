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Опубликовано 23 марта 2017, 08:08

Ubisoft выпустит сериал по Assassin’s Creed

Фото &copy; Flickr/Aaron Escobar

Фото © Flickr/Aaron Escobar

Провал полнометражного фильма "Кредо убийцы" не останавливает авторов популярной серии.

Руководитель медиаотдела Assassin’s Creed Аймар Азайзиа подтвердил, что студия Ubisoft работает над сериалом по популярной серии игр о наёмных убийцах. Эту информацию он озвучил во время проведения сессии вопросов и ответов на форуме Reddit.

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"Кредо убийцы" станет сериалом

Фото © Flickr/Aaron Escobar

По словам Азайзиа, подробности о сериале, в том числе и официальный анонс, будут озвучены лишь тогда, когда авторы будут уверены, что у них получится продукт, которым можно гордиться. В пример Азайзиа привёл фильм "Кредо убийцы", который в итоге провалился в прокате.

Напомним, в прошлом году была информация, что Ubisoft и Netflix работают над неанонсированным проектом. Её озвучил руководитель Ubisoft Ив Гиймо. Возможно, речь шла как раз о сериале по Assassin’s Creed.

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Сергей Сурепин
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