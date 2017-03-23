Super Mario Run вышла на Android
Фото © Flickr/giochi Android iPhone
Несколькими днями ранее авторы игры сообщили, что Super Mario Run выйдет на Android уже 23 марта.
Компания Nintendo выпустила Super Mario Run на Android. Теперь раннер доступен не только в App Store, но и Google Play.
Super Mario Run появилась на Android
Фото © Flickr/giochi Android iPhone
Игра доступна бесплатно, однако для доступа ко всему контенту придётся заплатить 635 рублей.
Ранее Super Mario Run была доступна только для владельцев iOS-устройств. Игра принесла разработчикам 14 миллионов долларов за первые три дня.