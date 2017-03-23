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Опубликовано 23 марта 2017, 08:57

Super Mario Run вышла на Android

Фото &copy; Flickr/giochi Android iPhone

Фото © Flickr/giochi Android iPhone

Несколькими днями ранее авторы игры сообщили, что Super Mario Run выйдет на Android уже 23 марта.

Компания Nintendo выпустила Super Mario Run на Android. Теперь раннер доступен не только в App Store, но и Google Play.

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Super Mario Run появилась на Android

Фото © Flickr/giochi Android iPhone

Игра доступна бесплатно, однако для доступа ко всему контенту придётся заплатить 635 рублей.

Ранее Super Mario Run была доступна только для владельцев iOS-устройств. Игра принесла разработчикам 14 миллионов долларов за первые три дня.

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Сергей Сурепин
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