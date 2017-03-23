Super Mario Run вышла на Android

Несколькими днями ранее авторы игры сообщили, что Super Mario Run выйдет на Android уже 23 марта.

Компания Nintendo выпустила Super Mario Run на Android. Теперь раннер доступен не только в App Store, но и Google Play.

Super Mario Run появилась на Android Фото © Flickr/giochi Android iPhone

Игра доступна бесплатно, однако для доступа ко всему контенту придётся заплатить 635 рублей.