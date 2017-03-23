Двойные стандарты: артисты, певшие с Самойловой в Крыму, выступают на Украине

27 июня 2015 года в крымском городе Керчи на одной сцене с Юлией Самойловой выступали певица Бьянка и группа 5sta family. Именно на этот визит в Крым ссылалось СБУ, запрещая въезд участнице "Евровидения" от России. Как удалось выяснить Лайфу, ни к экс-солистке 5sta family Юлианне Карауловой, ни к певице Бьянке украинские власти подобные санкции не применяли. После выступления в Керчи певицы неоднократно гастролировали на территории Украины, это подтверждают афиши выступлений и снимки из Украины, опубликованные в официальных группах Бьянки и Юлианны Карауловой. На выборочные запреты российским артистам обратил внимание известный юрист Сергей Жорин:

— Это выходит за рамки правового поля и не имеет никакого отношения к закону, основной принцип которого — равенство и объективность, а здесь мы видим избирательность. Это прозрачная ситуация, направленная на сведение счётов с российской стороной.

Жорин считает, что Самойловой необходимо обратиться в Европейский суд по правам человека:

— Надо обжаловать действия украинской стороны в соответствии с регламентом "Евровидения" и в Европейском суде по правам человека. Международная конвенция о правах говорит о том, что каждый свободен в перемещении. Также никто не может преследоваться, исходя из его мнений, суждений.