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Опубликовано 23 марта 2017, 10:00

Nintendo признала заводской брак Switch

Разработчики сообщили о проблемах с беспроводной связью левого контроллера Joy-Con консоли Switch.

Фото &copy; Kyodo/EAST NEWS

Фото © Kyodo/EAST NEWS

По информации американского подразделения Nintendo, проблема плохого соединения левого контроллера Joy-Con связана с ошибкой на производстве. Брак затронул лишь малую часть выпущенных устройств.

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Nintendo выпустила бракованные консоли Switch

Фото © Kyodo/EAST NEWS

Японский производитель заявил, что проблему уже удалось устранить, поэтому все новые выпускаемые устройства теперь будут функционировать полноценно, без проблем с уровнем сигнала Joy-Con.

Nintendo планирует бесплатно заменить или отремонтировать бракованные контроллеры.

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Сергей Сурепин
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