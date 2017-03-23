Nintendo признала заводской брак Switch
Разработчики сообщили о проблемах с беспроводной связью левого контроллера Joy-Con консоли Switch.
Фото © Kyodo/EAST NEWS
По информации американского подразделения Nintendo, проблема плохого соединения левого контроллера Joy-Con связана с ошибкой на производстве. Брак затронул лишь малую часть выпущенных устройств.
Nintendo выпустила бракованные консоли Switch
Фото © Kyodo/EAST NEWS
Японский производитель заявил, что проблему уже удалось устранить, поэтому все новые выпускаемые устройства теперь будут функционировать полноценно, без проблем с уровнем сигнала Joy-Con.
Nintendo планирует бесплатно заменить или отремонтировать бракованные контроллеры.