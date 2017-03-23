Nintendo признала заводской брак Switch

По информации американского подразделения Nintendo, проблема плохого соединения левого контроллера Joy-Con связана с ошибкой на производстве. Брак затронул лишь малую часть выпущенных устройств.

Японский производитель заявил, что проблему уже удалось устранить, поэтому все новые выпускаемые устройства теперь будут функционировать полноценно, без проблем с уровнем сигнала Joy-Con.