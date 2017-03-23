Microsoft огласила апрельский список бесплатных игр Xbox Live Gold

В следующем месяце владельцы членства Xbox Live Gold смогут загрузить исторический боевик Ryse: Son of Rome, а также популярный квест The Walking Dead: Season Two. Обе игры будут доступны на Xbox One: первая — на протяжении всего месяца, вторая — с 16 апреля по 15 мая.

По программе обратной совместимости на Xbox One доступны будут ещё две игры, ранее вышедшие на Xbox 360: слешер Darksiders и Assassin's Creed: Revelations. Первая игра появится в бесплатном доступе с 1 апреля, а уже 16 апреля и до конца месяца её сменит вторая.