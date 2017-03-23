Поклонская пригрозила отнять мандаты у депутатов, опоздавших с декларациями

По словам председателя Комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев, лишь чуть более трети из них предоставили необходимые сведения.

Глава Комиссии Госдумы РФ по контролю за сведениями о доходах и расходах депутатов Наталья Поклонская напомнила о наказании, которое ожидает народных избранников, опаздывающих с подачей декларации.