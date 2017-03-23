Поклонская пригрозила отнять мандаты у депутатов, опоздавших с декларациями
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По словам председателя Комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев, лишь чуть более трети из них предоставили необходимые сведения.
Глава Комиссии Госдумы РФ по контролю за сведениями о доходах и расходах депутатов Наталья Поклонская напомнила о наказании, которое ожидает народных избранников, опаздывающих с подачей декларации.
На сегодняшний день, по словам Поклонской, сведения о своих доходах предоставили лишь чуть более трети парламентариев. По закону срок подачи этих документов истекает 1 апреля. Опоздавших депутатов ждут санкции вплоть до лишения мандата.