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Регион
Опубликовано 23 марта 2017, 12:54

Поклонская пригрозила отнять мандаты у депутатов, опоздавших с декларациями

Фото &copy; РИА Новости/Максим Блинов

Фото © РИА Новости/Максим Блинов

По словам председателя Комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев, лишь чуть более трети из них предоставили необходимые сведения.

Глава Комиссии Госдумы РФ по контролю за сведениями о доходах и расходах депутатов Наталья Поклонская напомнила о наказании, которое ожидает народных избранников, опаздывающих с подачей декларации.

На сегодняшний день, по словам Поклонской, сведения о своих доходах предоставили лишь чуть более трети парламентариев. По закону срок подачи этих документов истекает 1 апреля. Опоздавших депутатов ждут санкции вплоть до лишения мандата.

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Марина Калегина
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