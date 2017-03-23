Депутат ГД об убийстве Вороненкова: Он был должен кому-то из своих подельников

По мнению Леонида Калашникова, за расправой над бывшим парламентарием могли стоять люди, которые вместе с ним участвовали в рейдерских захватах.

Председатель Комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками прокомментировал в эфире Лайфа убийство экс-депутата Дениса Вороненкова в украинской столице. Он рассматривает две версии случившегося.

— В данной ситуации это либо месть местной группировки, чтобы вызвать шумиху, либо это его бывшие подельники, с кем он делил деньги от рейдерских захватов. Кому-то остался должен, — считает он.

Напомним, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева. Бывший парламентарий скончался на месте, телохранитель и преступник ранены и госпитализированы.