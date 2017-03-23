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Опубликовано 23 марта 2017, 12:21

Итальянский магазин слил дату выхода Destiny 2

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/SirZadam

Фото: © facebook.com/SirZadam

В Сети появился постер второй части Destiny, благодаря которому стали известные новые факты.

На опубликованном плакате Destiny 2 указано, что игроки, оформившие предварительный заказ, получат доступ к бета-версии многопользовательского шутера.

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Destiny 2 обзавелась датой выхода

Фото: © facebook.com/SirZadam

Помимо этого, на постере указана дата 8 сентября. Предполагается, что она может означать дату выхода Destiny 2.

Студия Bungie и издатель Activision пока не комментируют ситуацию.

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Сергей Сурепин
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