Итальянский магазин слил дату выхода Destiny 2
Фото: © facebook.com/SirZadam
В Сети появился постер второй части Destiny, благодаря которому стали известные новые факты.
На опубликованном плакате Destiny 2 указано, что игроки, оформившие предварительный заказ, получат доступ к бета-версии многопользовательского шутера.
Destiny 2 обзавелась датой выхода
Фото: © facebook.com/SirZadam
Помимо этого, на постере указана дата 8 сентября. Предполагается, что она может означать дату выхода Destiny 2.
Студия Bungie и издатель Activision пока не комментируют ситуацию.