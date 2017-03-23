Зюганов увидел след ЦРУ в гибели Вороненкова

— В целом это похоже на то, что те, кто расстреливал "Беркут", сжигал людей в Одессе, отдавал приказы уничтожать людей Донбасса, ни перед чем не остановятся, пойдут на любые провокации. Тем более СБУ руководствуется цэрэушниками, а они большие мастера такого рода провокаций, — сказал Зюганов.