Власти Украины сообщили, что получили от Эфиопии боеприпасы на миллиарды гривен
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После пожара на военном складе в Харьковской области для украинской армии нашлись "бесхозные" боеприпасы на 7,3 млрд гривен.
После пожара на крупнейшем военном складе Украины главный военный прокурор этой страны Анатолий Матиос заявил, что вооружённые силы в скором времени получат боеприпасы на миллиарды гривен. Как написал генерал-лейтенант на своей странице в "Фейсбуке", киевский суд постановил считать невыполненным контракт "Укрспецэкспорта" перед Эфиопией, который должен был направить в эту африканскую страну боеприпасы. Теперь снаряды и патроны, некогда выбывшие из учёта ВСУ и безосновательно хранившиеся на складах, вновь поступили под украинскую юрисдикцию.
— А теперь о хорошем. Мы вернули нашей армии патроны и снаряды на 7,3 млрд гривен. В частности, ВСУ будут переданы 17 843 ящика патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм, 1780 ящиков артиллерийских снарядов калибра 100 мм к противотанковой пушке МТ-12 "Рапира" и 12 500 ящиков патронов калибра 14,5 мм к танковому пулемёту ККВТ, — написал Матиос.
Отметим, в комментариях к записи военного прокурора пользователи Сети отметили, что описанная стоимость боеприпасов, в частности патронов калибра 7,62 мм, почти вдвое выше рыночной.
Напомним, вопрос с боеприпасами для украинской армии обострился после того, как рано утром 23 марта на крупнейшем военном складе страны начался пожар. Власти сообщили, что произошёл подрыв как минимум трети арсенала. Более 20 тысяч человек пришлось эвакуировать из опасной зоны.