Власти Украины сообщили, что получили от Эфиопии боеприпасы на миллиарды гривен

После пожара на военном складе в Харьковской области для украинской армии нашлись "бесхозные" боеприпасы на 7,3 млрд гривен.

После пожара на крупнейшем военном складе Украины главный военный прокурор этой страны Анатолий Матиос заявил, что вооружённые силы в скором времени получат боеприпасы на миллиарды гривен. Как написал генерал-лейтенант на своей странице в "Фейсбуке", киевский суд постановил считать невыполненным контракт "Укрспецэкспорта" перед Эфиопией, который должен был направить в эту африканскую страну боеприпасы. Теперь снаряды и патроны, некогда выбывшие из учёта ВСУ и безосновательно хранившиеся на складах, вновь поступили под украинскую юрисдикцию.

— А теперь о хорошем. Мы вернули нашей армии патроны и снаряды на 7,3 млрд гривен. В частности, ВСУ будут переданы 17 843 ящика патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм, 1780 ящиков артиллерийских снарядов калибра 100 мм к противотанковой пушке МТ-12 "Рапира" и 12 500 ящиков патронов калибра 14,5 мм к танковому пулемёту ККВТ, — написал Матиос.

Отметим, в комментариях к записи военного прокурора пользователи Сети отметили, что описанная стоимость боеприпасов, в частности патронов калибра 7,62 мм, почти вдвое выше рыночной.