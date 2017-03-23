Госдума будет обсуждать с населением резонансные законопроекты

Вячеслав Володин поручил аппарату нижней палаты провести переговоры с крупнейшими социологическими конторами страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проводить социологические опросы по законопроектам, находящимся на рассмотрении парламентариев, чтобы узнать мнение россиян ещё до принятия резонансных инициатив. Об этом сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на первого вице-спикера нижней палаты парламента Ивана Мельникова.

Наиболее вероятно, что этими вопросами будут заниматься одна государственная и одна негосударственная социологические службы, а сами опросы будут проводиться за счёт бюджета нижней палаты.