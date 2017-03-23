Екатеринбурженка встречалась с парнями для кражи их консолей

Полиция задержала девушку и двух парней, подозреваемых сразу в нескольких грабежах. Группировка искала своих жертв в социальных сетях, используя 20-летнюю екатеринбурженку как приманку.

Жалоба поступила от 28-летнего парня, у которого украли консоль — ущерб оценивается в 50 000 рублей. Он стал одним из нескольких молодых людей, которые пострадали из-за желания встретиться с девушкой, с которой познакомились в социальных сетях.

Преступная группировка искала в Сети молодых парней, с которыми потом связывалась девушка. После недолгого общения она рассказывала о своей любви к видеоиграм и предлагала встретиться при условии, что парень "даст поиграть в приставку". Тем, у кого не было своей консоли, она предлагала взять устройство в прокат.