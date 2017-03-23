Екатеринбурженка встречалась с парнями для кражи их консолей
Кадр видео “В Екатеринбурге задержали группу, которая разводила жертв через соцсети”. Скриншот © L!FE
В Екатеринбурге задержали 20-летнюю девушку, подозреваемую в многочисленных грабежах.
Полиция задержала девушку и двух парней, подозреваемых сразу в нескольких грабежах. Группировка искала своих жертв в социальных сетях, используя 20-летнюю екатеринбурженку как приманку.
Жалоба поступила от 28-летнего парня, у которого украли консоль — ущерб оценивается в 50 000 рублей. Он стал одним из нескольких молодых людей, которые пострадали из-за желания встретиться с девушкой, с которой познакомились в социальных сетях.
Преступная группировка искала в Сети молодых парней, с которыми потом связывалась девушка. После недолгого общения она рассказывала о своей любви к видеоиграм и предлагала встретиться при условии, что парень "даст поиграть в приставку". Тем, у кого не было своей консоли, она предлагала взять устройство в прокат.
20-летняя екатеринбурженка встречалась с парнями и крала их консоли
Скриншот © L!FE
По словам УМВД России по Екатеринбургу, во время свидания парень показал девушке дорогостоящую консоль, после чего его там же ограбили двое других участников группировки. После этого "суженная" отправилась к заранее припаркованному автомобилю, в котором дожидалась своих сообщников с краденным устройством.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 161 Уголовного кодекса (грабёж), а подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы. До решения суда мужская часть группировки будет находиться под стражей, а девушку отпустили под подписку о невыезде.