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Опубликовано 24 марта 2017, 05:32

Анонсировано новое бесплатное дополнение для Titanfall 2

Кадр видео &ldquo;Titanfall 2 - Colony Reborn Gameplay Trailer&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Titanfall 2 - Colony Reborn Gameplay Trailer”. Скриншот © L!FE

Студия Respawn Entertainment анонсировала ещё одно бесплатное дополнение для шутера Titanfall 2.

Следующее дополнение для Titanfall 2 добавит в игру мультиплеерную карту "Колония". Это обновлённая версия поля боя, которое впервые появилось ещё в первой части серии.

После выхода Colony Reborn игрокам также станет доступен новый добивающий приём для титанов, косметические предметы и оружие R-101, также перенесённое из оригинальной Titanfall.

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Вышел трейлер нового бесплатного дополнения для Titanfall 2

Скриншот © L!FE

Дополнение станет доступно на PC, PS4 и Xbox One уже 30 марта и будет совершенно бесплатным.

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Станислав Погорский
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