Анонсировано новое бесплатное дополнение для Titanfall 2

Студия Respawn Entertainment анонсировала ещё одно бесплатное дополнение для шутера Titanfall 2.

Следующее дополнение для Titanfall 2 добавит в игру мультиплеерную карту "Колония". Это обновлённая версия поля боя, которое впервые появилось ещё в первой части серии.

После выхода Colony Reborn игрокам также станет доступен новый добивающий приём для титанов, косметические предметы и оружие R-101, также перенесённое из оригинальной Titanfall.

Вышел трейлер нового бесплатного дополнения для Titanfall 2 Скриншот © L!FE