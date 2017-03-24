Анонсировано новое бесплатное дополнение для Titanfall 2
Кадр видео “Titanfall 2 - Colony Reborn Gameplay Trailer”. Скриншот © L!FE
Студия Respawn Entertainment анонсировала ещё одно бесплатное дополнение для шутера Titanfall 2.
Следующее дополнение для Titanfall 2 добавит в игру мультиплеерную карту "Колония". Это обновлённая версия поля боя, которое впервые появилось ещё в первой части серии.
После выхода Colony Reborn игрокам также станет доступен новый добивающий приём для титанов, косметические предметы и оружие R-101, также перенесённое из оригинальной Titanfall.
Вышел трейлер нового бесплатного дополнения для Titanfall 2
Скриншот © L!FE
Дополнение станет доступно на PC, PS4 и Xbox One уже 30 марта и будет совершенно бесплатным.