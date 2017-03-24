EA привезёт новые Star Wars: Battlefront и Need for Speed на EA Play 2017

Компания EA объявила несколько игр, которые будут доступны на мероприятии EA Play, проводящемся параллельно с выставкой E3 2017.

Посетители EA Play 2017 смогут опробовать новые игры в сериях Star Wars: Battlefront и Need for Speed, а также линейку EA Sports, в которую войдут Madden NFL 18, FIFA 18 и NBA Live 18.

О разработке продолжения сетевого шутера Star Wars: Battlefront было объявлено уже давно. EA обещает, что в новой части игроки наконец получат полноценную сюжетную кампанию. Над новой Battlefront работают сразу три внутренние студии: DICE, Motive и Criterion. Релиз намечен на конец этого года.