EA привезёт новые Star Wars: Battlefront и Need for Speed на EA Play 2017
Фото: © facebook.com/eabattlefront
Компания EA объявила несколько игр, которые будут доступны на мероприятии EA Play, проводящемся параллельно с выставкой E3 2017.
Посетители EA Play 2017 смогут опробовать новые игры в сериях Star Wars: Battlefront и Need for Speed, а также линейку EA Sports, в которую войдут Madden NFL 18, FIFA 18 и NBA Live 18.
О разработке продолжения сетевого шутера Star Wars: Battlefront было объявлено уже давно. EA обещает, что в новой части игроки наконец получат полноценную сюжетную кампанию. Над новой Battlefront работают сразу три внутренние студии: DICE, Motive и Criterion. Релиз намечен на конец этого года.
EA покажет новые Star Wars: Battlefront и Need for Speed летом этого года
Фото: © facebook.com/eabattlefront
Про новую игру в серии Need for Speed известно немногое: по слухам, EA собирается ещё раз перезапустить франшизу. Будущая гоночная игра должна выйти до марта 2018 года.
EA также сообщает, что игровая линейка не ограничится перечисленными проектами, будут и сюрпризы. Для тех, кто не cможет посетить EA Play, будет прямая трансляция главной презентации с анонсами, как и в прошлом году.