В космическом симуляторе Elite: Dangerous появятся платные именные таблички
Фото: Обложка видео © youtube.com/Антоха Галактический
Обновление для космического симулятора Elite: Dangerous добавит возможность дать имя своему кораблю.
Симулятор космического пилота Elite: Dangerous продолжает обрастать новыми возможностями и контентом с каждым обновлением от разработчиков. На сей раз авторы добавят функцию косметического характера: игроки смогут давать имя своим космическим кораблям.
После введения имени оно будет отображаться как и для самого игрока, так и для других пилотов, которые встретят его при игре в Сети и просканируют незнакомое судно.
В Elite: Dangerous появятся платные и бесплатные именные таблички для космических кораблей
Фото: Обложка видео © youtube.com/Антоха Галактический
Также появятся премиум-таблички, которые можно приобрести за реальные деньги. Они будут отличаться особым, более заметным дизайном и не будут давать каких-либо преимуществ, кроме уникального внешнего вида. Такие именные таблички будут продаваться в комплектах по девять штук — каждый из них будет стоить три доллара.
Elite: Dangerous доступна на PC, PS4 и Xbox One.