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Опубликовано 24 марта 2017, 07:25

В космическом симуляторе Elite: Dangerous появятся платные именные таблички

Фото: Обложка видео &copy;&nbsp;youtube.com/Антоха Галактический

Фото: Обложка видео © youtube.com/Антоха Галактический

Обновление для космического симулятора Elite: Dangerous добавит возможность дать имя своему кораблю.

Симулятор космического пилота Elite: Dangerous продолжает обрастать новыми возможностями и контентом с каждым обновлением от разработчиков. На сей раз авторы добавят функцию косметического характера: игроки смогут давать имя своим космическим кораблям.

После введения имени оно будет отображаться как и для самого игрока, так и для других пилотов, которые встретят его при игре в Сети и просканируют незнакомое судно.

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В Elite: Dangerous появятся платные и бесплатные именные таблички для космических кораблей

Фото: Обложка видео © youtube.com/Антоха Галактический

Также появятся премиум-таблички, которые можно приобрести за реальные деньги. Они будут отличаться особым, более заметным дизайном и не будут давать каких-либо преимуществ, кроме уникального внешнего вида. Такие именные таблички будут продаваться в комплектах по девять штук — каждый из них будет стоить три доллара.

Elite: Dangerous доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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