В космическом симуляторе Elite: Dangerous появятся платные именные таблички

Симулятор космического пилота Elite: Dangerous продолжает обрастать новыми возможностями и контентом с каждым обновлением от разработчиков. На сей раз авторы добавят функцию косметического характера: игроки смогут давать имя своим космическим кораблям.

После введения имени оно будет отображаться как и для самого игрока, так и для других пилотов, которые встретят его при игре в Сети и просканируют незнакомое судно.