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Регион
Опубликовано 23 марта 2017, 21:55

У берегов Ливии затонули два судна с мигрантами, не менее 250 человек погибли

По данным СМИ, такие резиновые лодки могут вмещать от 120 до 140 человек каждая.

В Средиземном море недалеко от берегов Ливии затонули два судна с мигрантами. По данным France Presse, не менее 250 человек могли погибнуть.

Сообщается, что в 24 км от берегов Ливии были обнаружены две частично затонувшие резиновые лодки, спасатели достали из воды пять тел.

По словам пресс-секретаря испанской НПО "Проактива опен армс", лодки подобного типа вмещают от 120 до 140 мигрантов каждая.

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Эмила Сидорова
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