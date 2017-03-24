Вышло крупное обновление для Diablo 3

В обновлении версии 2.5.0 для Diablo 3 были изменены некоторые классы и добавлены новые игровые особенности.

Blizzard выпустила масштабное обновление 2.5.0 для Diablo 3, которое заметно изменит игру. Среди самых крупных изменений отмечаются возвращение оружейной, хранилище для материалов, необходимых для создания предметов, и несколько менее заметных исправлений.

В оружейной игроки могут сохранять несколько наборов умений и предметов для своих персонажей, чтобы быстро переключаться между ними. Для использования этой функции достаточно найти оружейную в городе любого сюжетного акта.