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Опубликовано 24 марта 2017, 08:56

Вышло крупное обновление для Diablo 3

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

В обновлении версии 2.5.0 для Diablo 3 были изменены некоторые классы и добавлены новые игровые особенности.

Blizzard выпустила масштабное обновление 2.5.0 для Diablo 3, которое заметно изменит игру. Среди самых крупных изменений отмечаются возвращение оружейной, хранилище для материалов, необходимых для создания предметов, и несколько менее заметных исправлений.

В оружейной игроки могут сохранять несколько наборов умений и предметов для своих персонажей, чтобы быстро переключаться между ними. Для использования этой функции достаточно найти оружейную в городе любого сюжетного акта.

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В Diablo 3 начался 10-й сезон и вышло крупное обновление

Фото: © wikipedia.org

Обновление 2.5.0 также добавило возможность класть ресурсы, полученные из разобранных предметов, в отдельную вкладку хранилища. Благодаря этому у игроков теперь есть больше места для других предметов.

Наконец, были несколько изменены классы "крестоносец" и "варвар". Изменились параметры их рун, а также появился новый уровень предметов, идеально подходящих им по характеристикам.

Вместе с выходом обновления 2.5.0 в Diablo 3 разработчики также запустили юбилейный 10-й сезон.

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Станислав Погорский
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