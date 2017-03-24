Вышло крупное обновление для Diablo 3
Фото: © wikipedia.org
В обновлении версии 2.5.0 для Diablo 3 были изменены некоторые классы и добавлены новые игровые особенности.
Blizzard выпустила масштабное обновление 2.5.0 для Diablo 3, которое заметно изменит игру. Среди самых крупных изменений отмечаются возвращение оружейной, хранилище для материалов, необходимых для создания предметов, и несколько менее заметных исправлений.
В оружейной игроки могут сохранять несколько наборов умений и предметов для своих персонажей, чтобы быстро переключаться между ними. Для использования этой функции достаточно найти оружейную в городе любого сюжетного акта.
В Diablo 3 начался 10-й сезон и вышло крупное обновление
Фото: © wikipedia.org
Обновление 2.5.0 также добавило возможность класть ресурсы, полученные из разобранных предметов, в отдельную вкладку хранилища. Благодаря этому у игроков теперь есть больше места для других предметов.
Наконец, были несколько изменены классы "крестоносец" и "варвар". Изменились параметры их рун, а также появился новый уровень предметов, идеально подходящих им по характеристикам.
Вместе с выходом обновления 2.5.0 в Diablo 3 разработчики также запустили юбилейный 10-й сезон.