В Госдуме предложили повысить призывной возраст до 30 лет

В Комитете Госдумы по обороне задумались о повышении призывного возраста, сообщает ряд СМИ. По их данным, депутаты высказались за то, чтобы поднять планку до 30 лет.

В комитете считают, что в Вооружённых силах РФ, несмотря на все принятые меры, всё ещё большое число уклонистов, кроме того, у парламентариев возникли вопросы к возрастным ограничениям для прохождения службы.