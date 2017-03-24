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Регион
Опубликовано 24 марта 2017, 02:37

В Госдуме предложили повысить призывной возраст до 30 лет

Фото: &copy; РИА Новости/Николай Хижняк

Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк

В Комитете Госдумы по обороне задумались о повышении призывного возраста, сообщает ряд СМИ. По их данным, депутаты высказались за то, чтобы поднять планку до 30 лет.

В комитете считают, что в Вооружённых силах РФ, несмотря на все принятые меры, всё ещё большое число уклонистов, кроме того, у парламентариев возникли вопросы к возрастным ограничениям для прохождения службы.

Как рассказал СМИ председатель комитета Владимир Шаманов, некоторые депутаты посчитали, что планка в 27 лет мала и её надо увеличивать, возможно, до 30 лет.

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Александра Вишнякова
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