СМИ: Число хакеров в Северной Корее превысило 7,5 тыс. человек

В Северной Корее насчитывается около 7 тыс. 700 профессиональных хакеров. Об этом сообщило южнокорейское новостное агентство Рёнхап со ссылкой на данные исследования Корейского института национального объединения (KINU).

Number of N. Korean hackers rises to 7,700: report https://t.co/Vn5e1ml3fv — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 24 марта 2017 г.

В докладе отмечается, что Южная Корея в любой момент должна быть готова противостоять возможным киберугрозам КНДР. Отмечается также, что хакерские атаки КНДР начались с 2009 года.