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Регион
Опубликовано 24 марта 2017, 05:22

СМИ: Число хакеров в Северной Корее превысило 7,5 тыс. человек

Фото:&copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Северной Корее насчитывается около 7 тыс. 700 профессиональных хакеров. Об этом сообщило южнокорейское новостное агентство Рёнхап со ссылкой на данные исследования Корейского института национального объединения (KINU).

В докладе отмечается, что Южная Корея в любой момент должна быть готова противостоять возможным киберугрозам КНДР. Отмечается также, что хакерские атаки КНДР начались с 2009 года.

Напомним, ранее Рёнхап сообщило, что государственное радио Северной Кореи возобновило вещание для своих агентов за рубежом.

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Эмила Сидорова
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