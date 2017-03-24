Марин Ле Пен приехала в Госдуму РФ
Фото:© РИА Новости/Ирина Калашникова
Кандидат в президенты Франции прилетела в Москву по приглашению Комитета ГД по международным делам.
Сегодня утром руководитель французской партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен прибыла в Госдуму РФ.
Известно, что у Марин Ле Пен запланирована встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и участие в заседании Комитета по международным делам.
Напомним, ранее стало известно, что за пост президента Франции поборются 11 кандидатов. Выборы пройдут в два этапа — 23 апреля и 7 мая этого года.