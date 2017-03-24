Facebook запустила конкурента Twitch

Новый стриминговый сервис позволит пользователям запускать трансляции видеоигр и выходить в прямой эфир.

22 марта социальная сеть Facebook объявила о запуске своего стримингового сервиса. Пользователям будут доступны расширенные настройки трансляции: выбор камеры, захват картинки с экрана ПК, использование визуальных эффектов и многое другое.

Facebook запустила собственный стриминговый сервис Фото © Wikimedia Commons

Во время проведения трансляции пользователи смогут общаться со зрителями. В первую очередь Facebook пытается создать аналог Twitch и YouTube.