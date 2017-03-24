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Опубликовано 24 марта 2017, 08:17

Facebook запустила конкурента Twitch

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Новый стриминговый сервис позволит пользователям запускать трансляции видеоигр и выходить в прямой эфир.

22 марта социальная сеть Facebook объявила о запуске своего стримингового сервиса. Пользователям будут доступны расширенные настройки трансляции: выбор камеры, захват картинки с экрана ПК, использование визуальных эффектов и многое другое.

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Facebook запустила собственный стриминговый сервис

Фото © Wikimedia Commons

Во время проведения трансляции пользователи смогут общаться со зрителями. В первую очередь Facebook пытается создать аналог Twitch и YouTube.

Ранее социальная сеть запустила аналог Origin и Steam — сервис Gameroom. В нём можно найти как социальные, так и инди-игры.

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Сергей Сурепин
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