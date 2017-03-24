Facebook запустила конкурента Twitch
Фото © Wikimedia Commons
Новый стриминговый сервис позволит пользователям запускать трансляции видеоигр и выходить в прямой эфир.
22 марта социальная сеть Facebook объявила о запуске своего стримингового сервиса. Пользователям будут доступны расширенные настройки трансляции: выбор камеры, захват картинки с экрана ПК, использование визуальных эффектов и многое другое.
Facebook запустила собственный стриминговый сервис
Фото © Wikimedia Commons
Во время проведения трансляции пользователи смогут общаться со зрителями. В первую очередь Facebook пытается создать аналог Twitch и YouTube.
Ранее социальная сеть запустила аналог Origin и Steam — сервис Gameroom. В нём можно найти как социальные, так и инди-игры.