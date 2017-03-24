В Госдуме предложили снять клип Самойловой в Крыму

Депутат Дегтярёв полагает, что России предлагают попасть на "Евровидение" через чёрный ход, и считает это неприемлемым.

Ответом на действия властей Украины, запретивших въезд в страну представительнице России на "Евровидении" Юлии Самойловой, может стать клип исполнительницы, снятый в Крыму. Об этом заявил сегодня член ЛДПР, председатель думского Комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.

— Со своей стороны мы можем предложить записать видеоклип Юлии Самойловой на фоне памятника кораблям на площади Нахимова и послать во все телерадиовещательные компании, чтобы ещё раз показать: Крым — это Россия, — сказал депутат.

Он поддержал отказ Первого канала во время конкурса транслировать выступление Самойловой из Москвы в Киев. Дегтярёв отметил, что России попросту предложили попасть на конкурс "через чёрный ход", что неприемлемо.

— Ну какие трансляции, какие записи? Мы можем только поддержать Первый канал, который отказался передавать записи или сигнал без разрешения на въезд нашей Юли Самойловой, — заявил народный избранник.