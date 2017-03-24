Названа дата выхода игры по мотивам "Стражей галактики"
Разработкой квеста занимается студия Telltale Games, ранее выпустившая игру по мотивам "Ходячих мертвецов".
В магазине PlayStation Store появилась страница с игрой Guardians of the Galaxy: The Telltale Series. На ней указано, что игра по мотивам "Стражей галактики" выйдет 18 апреля 2017 года.
Игра по мотивам "Стражей галактики" выйдет в апреле
Ранее стало известно, что новый проект студии Telltale Games выйдет весной 2017 года.
Разработчики пока не комментируют утечку, но есть все шансы, что информация окажется правдой. Дело в том, что 25 апреля состоится премьера второй части фильма "Стражи галактики", поэтому выпуск игры в это время был бы логичным шагом.