Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 марта 2017, 10:24

Названа дата выхода игры по мотивам "Стражей галактики"

Скриншот видео Telltale Games

Скриншот видео Telltale Games

Разработкой квеста занимается студия Telltale Games, ранее выпустившая игру по мотивам "Ходячих мертвецов".

В магазине PlayStation Store появилась страница с игрой Guardians of the Galaxy: The Telltale Series. На ней указано, что игра по мотивам "Стражей галактики" выйдет 18 апреля 2017 года.

image

Игра по мотивам "Стражей галактики" выйдет в апреле

Скриншот видео Telltale Games

Ранее стало известно, что новый проект студии Telltale Games выйдет весной 2017 года.

Разработчики пока не комментируют утечку, но есть все шансы, что информация окажется правдой. Дело в том, что 25 апреля состоится премьера второй части фильма "Стражи галактики", поэтому выпуск игры в это время был бы логичным шагом.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • ходячиемертвецы
  • telltalegames
  • Стражи Галактики
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar