Названа дата выхода игры по мотивам "Стражей галактики"

В магазине PlayStation Store появилась страница с игрой Guardians of the Galaxy: The Telltale Series. На ней указано, что игра по мотивам "Стражей галактики" выйдет 18 апреля 2017 года.

Разработчики пока не комментируют утечку, но есть все шансы, что информация окажется правдой. Дело в том, что 25 апреля состоится премьера второй части фильма "Стражи галактики", поэтому выпуск игры в это время был бы логичным шагом.