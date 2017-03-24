В Госдуме могут начать досрочно лишать полномочий депутатов-скандалистов

Сегодня на заседании Госдумы депутаты обсуждают инициативу строго наказывать тех парламентариев, которые будут некорректно себя вести. Проект такого постановления внёс председатель Комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршба.

В частности, предлагается лишать депутатов права голоса или даже досрочно лишать полномочий в случае, если они кричат на заседаниях, ругаются и не хотят отвечать на вопросы.