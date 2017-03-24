Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 марта 2017, 11:15

В Госдуме могут начать досрочно лишать полномочий депутатов-скандалистов

Фото:&copy; РИА Новости/ Владимир Федоренко

Фото:© РИА Новости/ Владимир Федоренко

Сегодня на заседании Госдумы депутаты обсуждают инициативу строго наказывать тех парламентариев, которые будут некорректно себя вести. Проект такого постановления внёс председатель Комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршба.

В частности, предлагается лишать депутатов права голоса или даже досрочно лишать полномочий в случае, если они кричат на заседаниях, ругаются и не хотят отвечать на вопросы.

Кроме того, предлагается жёстко наказывать депутатов-прогульщиков.

BannerImage
Лилия Шарафутдинова
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar