В Госдуме могут начать досрочно лишать полномочий депутатов-скандалистов
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Сегодня на заседании Госдумы депутаты обсуждают инициативу строго наказывать тех парламентариев, которые будут некорректно себя вести. Проект такого постановления внёс председатель Комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршба.
В частности, предлагается лишать депутатов права голоса или даже досрочно лишать полномочий в случае, если они кричат на заседаниях, ругаются и не хотят отвечать на вопросы.
Кроме того, предлагается жёстко наказывать депутатов-прогульщиков.