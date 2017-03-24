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Опубликовано 24 марта 2017, 11:38

Street Fighter V станет временно бесплатным на ПК

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/streetfighter

Фото: © facebook.com/streetfighter

Студия Capcom откроет бесплатный доступ к файтингу Street Fighter V. Предложение продлится целую неделю.

Пользователи Steam смогут принять участие в акции: Capcom сделает файтинг Street Fighter V бесплатным начиная с 28 марта. Специальное предложение продлится до 3 апреля.

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ПК-версия Street Fighter V станет временно бесплатной

Фото: © facebook.com/streetfighter

В рамках этой акции пользователям будут доступны только онлайновые режимы игры. Разработчики хотят познакомить геймеров с обновлённым функционалом сервиса Capcom Fighters Network.

По завершении акции нововведения появятся в консольной версии Street Fighter V.

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Сергей Сурепин
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