Street Fighter V станет временно бесплатным на ПК

Пользователи Steam смогут принять участие в акции: Capcom сделает файтинг Street Fighter V бесплатным начиная с 28 марта. Специальное предложение продлится до 3 апреля.

В рамках этой акции пользователям будут доступны только онлайновые режимы игры. Разработчики хотят познакомить геймеров с обновлённым функционалом сервиса Capcom Fighters Network.