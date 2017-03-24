Street Fighter V станет временно бесплатным на ПК
Фото: © facebook.com/streetfighter
Студия Capcom откроет бесплатный доступ к файтингу Street Fighter V. Предложение продлится целую неделю.
Пользователи Steam смогут принять участие в акции: Capcom сделает файтинг Street Fighter V бесплатным начиная с 28 марта. Специальное предложение продлится до 3 апреля.
ПК-версия Street Fighter V станет временно бесплатной
Фото: © facebook.com/streetfighter
В рамках этой акции пользователям будут доступны только онлайновые режимы игры. Разработчики хотят познакомить геймеров с обновлённым функционалом сервиса Capcom Fighters Network.
По завершении акции нововведения появятся в консольной версии Street Fighter V.