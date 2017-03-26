Герой, неудачник, гений. Недостатки и преимущества жизни гика

"Бросил бы ты в эти игрушки играть и занялся уже делом!" — cпорим, ты хоть раз да слышал эту фразу? Уверены, твои увлечения не одобряли, считали их странным, ненужными или слишком детскими, а тебя ругали за недостаточно серьёзное отношение к жизни. Родители и друзья, не разделяющие твоих увлечений, наверняка периодически крутят пальцем у виска, наблюдая, как ты тратишь деньги на распродажу в "Стиме" или несёшь свои кровные в магазин настольных игр.

Но, знаешь, ни черта они не смыслят! Или всё же правы?

Геймеры и настольщики, фанаты комиксов и косплееры, анимешники и ролевики — у гиков много имён и разновидностей. Но всех нас объединяет одно — хобби, которое для некоторых становится спасением от серой реальности, а другим полностью разрушает их профессиональную и социальную жизнь.

Так быть гиком — круто или нет? Лайф решил раз и навсегда разобраться в этом вопросе и выделил преимущества и недостатки жизни каждого увлечённого популярной культурой человека.

Классное хобби или вредная зависимость?

Что и не говори, а жить гику не скучно. Что бы ни происходило на работе или в личной жизни, каким бы плохим ни был его день, гик всегда может сбежать в прекрасный выдуманный мир, который способен стереть печаль и тоску любого человека.

И среди этого хобби каждый сможет найти себе увлечение по душе. Любите работать руками? Занимайтесь косплеем или раскрашивайте коллекционные модели. Не лежит душа к рукоделию, зато фантазия работает на полную катушку? Тогда ролевые игры и написание фанфиков — то, что вам нужно.

Но на самом деле не так уж всё и радужно. Несмотря на кажущуюся творческую составляющую, гиковские хобби — это в первую очередь развлечения, пережёванная манная кашка, для поглощения которой ленивый потребитель не прикладывает никаких усилий.

Для того чтобы запустить компьютерную игру, не нужно быть в форме — достаточно лишь пошевелить пальцем. Чтобы любить супергеройские комиксы, совсем не обязательно обладать художественный вкусом — яркие картинки и незамысловатые сюжеты и так увлекут невзыскательного читателя.

Конечно, нельзя поспорить с тем, что, например, компьютерные игры могут стать настоящим спасением для людей, ограниченных в своих возможностях. Но тем, кто пытается сбежать от скучной "обычной жизни", стоит в первую очередь задуматься — а не делают ли они свою жизнь таким образом ещё скучнее и обыденнее?

Интересное сообщество или тусовка зануд?

Бытует мнение, что увлекаться современной популярной культурой — это прекрасная возможность узнать новых людей, ведь она стала явлением, преодолевшим границы и социальную пропасть.

Что ж, поспорить с этим трудно. Хотите поговорить о Бэтмене с американцем? Сыграть по Сети с жителем Австралии? Обменяться настольными играми с обитателем Фолклендских островов? В эпоху глобального Интернета гик-культура становится настоящей интернациональной тусовкой.

Но помните, что и здесь всё зависит от ваших социальных навыков.

Надо понимать, что встреча за настольной игрой или ругань в чате "Доты" не требуют от человека никаких социальных навыков. Такое общение осилит и самый замкнутый интроверт, что и доказывает днищенский разгул хамства в онлайновых игрушках.

Многочисленные конвенты и фестивали — это тоже не место, в котором удобно знакомиться с новыми людьми. Они создаются в попытках стрясти с гиков побольше деньжат, дав им возможность добавить в альбом парочку фотографий с красивыми девчонками в откровенных нарядах — и только.

Так что не думайте, что вы сразу же обзаведётесь новыми друзьями или познакомитесь вон с той няшкой в синем парике. В гик-сообществе наладить контакт с людьми бывает ой как непросто.

Уникальное явление или обычная мода?

Быть гиком — это просто модно. Популярность гиковской культуры так высока, что задротами притворяются даже те, кто никогда ими не являлся. Носить очки и футболку с супергероями больше не отстойно, наоборот, это отличный способ оказаться в тренде.

Или, может быть, гик-культура — это очередная ловушка для тех, кто не умеет сопротивляться рекламе?

Современные производители во многом ориентируются на гиков. Каждый год на экраны выходит несколько новых супергеройских или фантастических фильмов, полки магазинов завалены новыми комиксами, а в настолки сейчас согласны играть даже те, кто раньше о них не хотел и слышать. Что уж тут говорить про компьютерные игры, которые давно стали частью повседневной жизни многих людей.

Так что в первую очередь каждый гик должен задать себе вопрос — действительно ли ему нужно то, что он приобретает и чем увлекается, или ушлые пиарщики просто с потрохами купили его умелой рекламой?

Убийца свободного времени или удобное увлечение?

Поверьте, перед настоящим гиком никогда не стоит вопрос о том, чем бы ему занять свой вечер. Скорее, он будет сетовать на вечную нехватку свободного времени и на то, что ему и суток не хватает на всё, чем хочется заниматься.

Если вы гик, то вам больше не придётся обустраивать свой досуг. Есть лишняя минутка? Включай компьютер! Очередь в поликлинике? Черт, да в планшете столько нечитанных комиксов! Простужены и слегли на неделю дома? Хорошая возможность сшить себе, наконец, то платье из Dragon Age. Кроме того, ваши друзья всегда будут знать, что подарить вам на день рождения.

Это безусловное достоинство жизни гика. Но будьте готовы к тому, что это будет мешать жизни и личному общению. За временем, убитым на монотонный гринд в очередной игре, так легко потерять ощущение реальности и забыть про свои обязанности перед другими людьми.

И уж точно вы не найдёте понимания среди близких. Друзья не поддержат ваш разговор о комиксах и супергеройских фильмах, на вечеринках всех будет тошнить от настольной игры, которую вы притащили, а ночь, проведённая за компьютерной игрой, вряд ли положительно скажется на завтрашнем экзамене или рабочем дне.

Хорошая возможность или бесполезная трата времени?

Частенько можно услышать, что гиковские увлечения весьма полезны. Наверняка, кто-то из ваших приятелей выучил разговорный английский за рейдами World of Warcraft, другой накачал неплохую физическую форму во время беготни по лесу с резиновыми мечами, а третий набил руку на рисовании яоя.

Порой гиковские увлечения зачастую становятся настоящим делом всей жизни. Профессиональные косплееры и видеоблогеры, владельцы комикшопов и магазинов настольных игр, стримеры и комментаторы — все они зарабатывают деньги на том, что любят и знают.

И, конечно, не стоит забывать про киберспортсменов, многие из которых являются настоящим миллионерами. В этой индустрии крутятся хорошие деньги и быть профессиональным гиком — это реальная возможность получить свою порцию пирога со сливками.

Но нельзя же всерьёз полагать, что десятки часов, проведённые за покраской миниатюры, — это хорошее вложение в будущее. Не станете же вы утверждать, что залутаный прошлым вечером "шлем +1" действительно пригодится вам в жизни? Наверняка, деньги, потраченные на коллекцию комиксов , можно было вложить выгоднее, а уж свободный вечер точно стоит провести не за "танчиками", а вместе со своей семьёй.

Так что польза задротского хобби, если она и есть, не сравнима со временем, которое было на него потрачено. Ох, как бы не пожалеть гикам о своей молодости, вылетевшей в трубу их увлечения!

Лучшие люди Земли

Гики завоёвывают мир, в этом нет никаких сомнений. Сейчас и голливудские звёзды не стесняются говорить о своих задротских увлечениях. Так, брутальный Вин Дизель является поклонником игры Dungeons and Dragons, а звезда сериала "Как я встретил вашу маму" Нил Патрик Харрис обожает комиксы, и даже легендарная актриса для взрослых Саша Грей сумела засветиться за партией в ролевую игру в проекте DnD with Pornstars.

Но, конечно, рядовому гику далеко до этих знаменитостей. Компьютерные игры не спасут несчастного человека от его депрессии и одиночества, участие в команде косплееров не сделает мерзавца хорошим человеком, а тонны написанных фанфиков не сделают из графомана писателя.

Но всё же можно смело плюнуть в лицо тем, кто скажет, что компьютерные игры — это баловство, комиксы — книжки с картинками для дебилов, а все гики — замкнутые асоциальные типы. Гик-культура— это целая вселенная, полная интересных вещей и возможностей, и лишь от вас зависит, как вы ими воспользуетесь.

А тем, кто утверждает, что любовь к сказкам — это лишь бегство от реальности, мы можем возразить словами Дж. Р. Р. Толкина, который сказал, что не "следует презирать человека, который, попав в темницу, пытается во что бы то ни стало из неё выбраться".

Так что будьте взрослым — играйте в игрушки.