Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 марта 2017, 14:10

Советский ЗРК, сбивший американский самолёт, стал экспонатом в сербском музее

Фото: &copy; Wikipedia.org

Фото: © Wikipedia.org

Советский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Нева", из которого в 1999 году сбили американский самолёт F-117, появился в экспозиции Белградского военного музея, передаёт Balkan Insight.

Появление нового экспоната состоялось 23 марта в день памяти бомбардировок Югославии натовскими войсками в 1999 году. Военная операция тогда продолжалась более двух месяцев и повлекла многочисленные жертвы и разрушения.

На церемонии открытия присутствовал и полковник в отставке Золтан Дани — командир расчёта, сбившего F-117, который на то время считался незаметным для радаров. Примечателен тот факт, что Дани впоследствии подружился с Дейлом Залко — пилотом того самого F-117, которому удалось безопасно катапультироваться.

image

Военный музей в Белграде выставил на экспозицию советский ЗРК С-125 "Нева", из которого в 1999 году сбили американский самолёт F-117

Фото: © Wikipedia.org

BannerImage
Александр Шоршин
  • Новости
  • НАТО
  • ввссша
  • Сербия
  • зрк
  • Югославия
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar