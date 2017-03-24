Советский ЗРК, сбивший американский самолёт, стал экспонатом в сербском музее

Советский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Нева", из которого в 1999 году сбили американский самолёт F-117, появился в экспозиции Белградского военного музея, передаёт Balkan Insight.

Появление нового экспоната состоялось 23 марта в день памяти бомбардировок Югославии натовскими войсками в 1999 году. Военная операция тогда продолжалась более двух месяцев и повлекла многочисленные жертвы и разрушения.

На церемонии открытия присутствовал и полковник в отставке Золтан Дани — командир расчёта, сбившего F-117, который на то время считался незаметным для радаров. Примечателен тот факт, что Дани впоследствии подружился с Дейлом Залко — пилотом того самого F-117, которому удалось безопасно катапультироваться.