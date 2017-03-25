Разработка длиною в жизнь

Duke Nukem Forever

Анонсирована: 1996.

Дата релиза: 2011.

Старину Дюка Нюкема можно по праву назвать воскресшим из мёртвых. Ведь с 1996 года он появлялся лишь в спин-оффах, которые не могли похвастаться ничем выдающимся. Но анонс Duke Nukem Forever давал фанатам надежду на грандиозное возвращение героя, который готов надрать задницы свиноподобным пришельцам в любое время. Однако разработка затянулась на 15 лет.

Скорее всего, мы бы никогда не увидели возвращение Дюка, но ситуацию спасла студия Gearbox Software, которая приютила бойца под своим крылом. Правда, на этом трудности не закончились. Во время разработки у игры несколько раз менялся движок. В итоге мы получили очень странный продукт. Вроде бы старина Нюкем вернулся, только прямиком из 1996-го. Но это не помешало игре сохранить свой драйв. Дюк по-прежнему жуёт жвачку, но вкус у неё исчез много лет назад.

Alan Wake

Анонсирована: 2005.

Дата релиза: 2010.

Люди подарившие нам культовую игру Max Payne просто не могли взяться за плохой проект. Но чтобы сделать очередной шедевр, студии Remedy Entertainment потребовалось целых пять лет. Изначально игру планировали выпустить на PC и Xbox 360. Позднее было решено сделать эксклюзивом для Xbox 360. Однако планы поменялись и версия для PC всё-таки увидела свет в 2012 году.

По сюжету нам предстоит взять на себя роль писателя Алана Уэйка, который прибывает в тихий городок Брайт-Фоллс. По ходу игры его жена исчезает при странных обстоятельствах. И именно нам предстоит докопаться до истины и выяснить, что же происходит в виртуальном Твин Пиксе. Заметно, что разработчики черпали вдохновение именно в этом сериале и прочих художественных произведениях великих классиков. Оправдала ли игра ожидания фанатов? Абсолютно.

L.A. Noire

Анонсирована: 2004.

Дата релиза: 2011.

В расследовании преступления допрос подозреваемых является одним из ключевых элементов. Разработчики из Team Bondi это прекрасно понимают. Именно поэтому решили создать игру, где лицевая анимация будет играть важнейшую роль для игрового процесса. Мимика персонажей, их поведение и прочие прелести человеческой натуры были созданы при помощи технологии Motion Capture, что заняло большую часть времени, потраченного на разработку.

Но помимо красивой картинки мы получили отличную детективную историю. Приятен тот факт, что нам не обещали шедевр, однако именно его мы и получили в итоге. В игре присутствуют шероховатости, но на них попросту не обращаешь внимания. Ведь нам не так часто позволяют прогуляться по Лос-Анджелесу 50-х годов прошлого столетия.

S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля

Анонсирована: 2001.

Дата релиза: 2007.

Ах, "Сталкер", как много в этом звуке для сердца русского слилось. Настоящий долгострой, который не просто прошёл огонь, воду и медные трубы, но при этом остался хорошей игрой. Настоящий апокалиптический триллер, сюжет которого закручен вокруг Чернобыля — одного из самых страшных мест в истории человечества.

Просто вспомните, как вы просыпаетесь в бункере, где вас встречает Сидорович. Посиделки у костра в компании других сталкеров и песни под гитару. А уж о знаменитой фразе "Чики-брики — и в дамки" напоминать даже не стоит. Она давно стала одной из визитных карточек вселенной. Можно долго ругать игру за её корявость, невыполненные обещания и найти ещё десяток придирок. Но есть в ней что-то родное.

The Last Guardian

Анонсирована: 2009.

Дата релиза: 2016.

Ну и замыкает нашу подборку один из самых многострадальных проектов за всю историю игровой индустрии — игра The Last Guardian от студии Team Ico, которая подарила нам такие хиты, как Shadow of the Colossus и Ico. Идейный вдохновитель проекта успел покинуть студию в процессе разработки, но продолжал участвовать как консультант.

В итоге мы получили сказку о дружбе мальчика и огромного грифона Трико. Однако за такой долгий период времени игра знатно устарела как идейно, так и технологически. И, возможно, она оправдала ожидания преданных фанатов, но играть в неё попросту скучно. Все механики остались в 2009 году и менять их, к сожалению, не было ни сил, ни ресурсов.