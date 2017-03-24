Министр труда сообщил об индексации страховых пенсий с 1 апреля

Страховая пенсия в России с 1 апреля будет автоматически проиндексирована на 0,38%. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, перерасчёт выплат был изначально запланирован при принятии закона о бюджете. На эти цели потребуется 14 миллиардов рублей.

— Есть закон о бюджете Пенсионного фонда, в нём стоит стоимость пенсионного коэффициента с 1 апреля, которая составляет в итоге 5,8% по отношению к прошлому году. Для этого не надо принимать решения правительства. Пенсионный фонд уже приступил к перерасчёту с тем, чтобы с 1 апреля страховая часть пенсии была проиндексирована ещё на 0,38%, — пояснил он.