В Казахстане туалет рухнул за мгновенье до того, как туда успели войти дети
То, как одноэтажное кирпичное строение в Мангистау буквально смывает дождём, снял видеорегистратор, установленный в одном из автомобилей посетителей уборной. Об этом сообщают местные СМИ.
На записи видно, как люди подъезжают к кирпичному туалету, но строение рушится прямо у них на глазах. Нужно заметить, в уборную собирались дети, и неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы они всё-таки успели туда войти.
— Мы подъехали к туалету, и он на наших глазах просто развалился. Представьте, если бы мы приехали раньше на мгновение и детишки пошли бы туда. Как раз мальчик и девочка, в две разные кабинки, — рассказал водитель автомобиля Сергей.