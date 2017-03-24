В Казахстане туалет рухнул за мгновенье до того, как туда успели войти дети

То, как одноэтажное кирпичное строение в Мангистау буквально смывает дождём, снял видеорегистратор, установленный в одном из автомобилей посетителей уборной. Об этом сообщают местные СМИ.

На записи видно, как люди подъезжают к кирпичному туалету, но строение рушится прямо у них на глазах. Нужно заметить, в уборную собирались дети, и неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы они всё-таки успели туда войти.