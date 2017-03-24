Госдума разрешила гражданским обучаться в военных вузах

Госдума приняла закон, дающий возможность гражданам России обучаться по программам военной подготовки в высших военных учебных заведениях, передаёт "Интерфакс-АВН".

В документе сказано, что такая возможность предоставляется для обучения по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса, а также солдат и матросов запаса.

Данная форма обучения будет идентична обучению на военных кафедрах при вузах и не будет предполагать увеличения общего количества обучающихся, которое предусмотрено параметрами заказа на подготовку военнослужащих.

Закон обязывает военкоматы проводить освидетельствование и медосмотр граждан при заключении договора с Минобороны России об обучении в учебном военном центре и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения высшего образования.

При этом документ исключает норму о выплате дополнительной стипендии гражданам, обучающимся по программам военной подготовки офицеров запаса.