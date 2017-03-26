В голове у геймера

Одним из популярнейших рецептов успеха, который можно услышать на любом тренинге эффективности и личностного роста, является правило 10 000 часов. Именно столько времени, согласно этому правилу, вам нужно затратить на какое-либо дело, чтобы стать в нём специалистом. Это правило верно лишь отчасти, но основано оно именно на способности нашего мозга постоянно учиться. Вот как это работает.

Когда мы занимаемся каким бы то ни было новым делом, наш мозг строит новые нейронные цепи. Это не метафора — клетки мозга формируют связи друг с другом, электрические импульсы начинают идти по новым путям. Разумеется, это требует большого напряжения и затрат сил: мы вынуждены постоянно думать, анализировать, мы ошибаемся и учимся на ошибках. Наш мозг учится. И когда достигнут определённый уровень мастерства, мозг снова переходит в режим экономии и действует по шаблону.

С одной стороны, это очень удобная и практичная схема. Но дело в том, что мозгу абсолютно всё равно, чем вы заняты — сложными математическими расчётами или просмотром сериала. Или играми. "Чему же учится наш мозг, когда мы играем?" — этот вопрос задают себе многие специалисты в области нейронаук.

Если ты смелый, ловкий, умелый…

В 2013 году учёные из берлинского Института развития человека провели исследование на 23 добровольцах. От них требовалось играть в Super Mario 64 по полчаса в день на протяжении двух месяцев. Это привело к увеличению объёма серого вещества в зонах мозга, ответственных за ориентацию в пространстве, стратегическое планирование, скорость реакции и кратковременную память. Другое исследование показало, что рефлексы и зрительно-моторная координация у поклонников игр также лучше, чем у тех, кто к играм равнодушен.

Похоже, что наибольшую пользу мозгу несут стратегии, аркады и шутеры. Так, StarCraft помогает развивать навыки принятия решений и интеллектуальную гибкость, а Rayman Raving Rabbids помог детям в возрасте от 7 до 13 лет улучшить навыки чтения. Есть также статистические данные о том, что геймеры сильнее дорожат дружбой и семейными связями, более охотно занимаются социальными проектами и гораздо чаще проявляют лидерские качества, чем те, кто не играет.

Но больше всего копий ломается в спорах о том, как игры влияют на агрессивное поведение. Цепочка "поиграл в шутер — пошёл на улицу убивать людей" выстраивается просто, но, как и все попытки просто объяснить сложные явления, она не верна. До того как появились игры, в падении нравов обвиняли кино, до этого — комиксы, ещё раньше — романы, ещё раньше, наверное, песни трубадуров. Вполне возможно, что наши пещерные предки не одобряли увлечения молодёжи наскальной живописью.

Правда в том, что на сегодняшний день нет исследований, подтверждающих связь между играми и агрессивными проявлениями. В США это направление исследований популярно и остросоциально — достаточно вспомнить трагедию в школе Колумбайн в 1999 году и стрельбу в начальной школе в Ньютауне 2013 года. Оба преступника играли в кровавые шутеры… как и ещё 155 миллионов американцев. Анализ продаж игр с 2004 по 2008 годы показал, что всплески популярности игр совпадали с периодами снижения преступности, в том числе — со спадом количества совершённых тяжких преступлений. Так что, возможно, игры — неплохой громоотвод для агрессивных импульсов.

"Наркоман, штоле?"

Игровая зависимость — это ужас, который родители покупают себе вместе с компьютером для ребёнка. Больше всего страха вызывают социальные сети — подростки сидят в них постоянно. Но и игры, способные на несколько часов подряд завладеть вниманием чада, доставляют родителям много беспокойства.

Успех в игре вызывает вспышку дофамина и вместе с этим — ощущение удовольствия. Дофамин выделяется всегда, когда ваши усилия вознаграждены, и помогает мозгу ориентироваться в том, что хорошо, а что — плохо. В некотором смысле так же работает кокаин — он тоже стимулирует выброс дофамина, но гораздо более сильный, чем любой нехимический стимул. После того как эффект от приёма кокаина сходит на нет, организму нужно время, чтобы восстановить запасы дофамина. Из-за этого и возникает синдром отмены, или ломка.

Игры ничего в человека не впрыскивают, поэтому таких катастрофических последствий не будет. Но если единственный надёжный источник удовольствия в жизни именно от игр, может сформироваться то, что принято называть игровой зависимостью. Ей подвержены люди с депрессией и те, у кого мало радости в жизни.

Чему нас учат игры?

1. Продолжай стараться!

Никому не нужно напоминать о демотивирующем эффекте оценки. Ученик, стабильно получающий двойки, часто не испытывает желания их исправлять — "не важно, сделаю я десять ошибок или пять, всё равно мне поставят два". Отличник же перестаёт получать удовольствие от стабильных пятёрок.

Чтобы попасть на новый уровень в игре, вам нужно выполнить определённые задания. Где-то нужно хорошо подумать, где-то — быстро среагировать, вовремя переключить внимание. Если вы справились, игра награждает: очками, уровнями, новыми способностями персонажа. Всё это поможет вам ещё успешнее проходить миссии и развиваться дальше. Такие очевидные и понятные цели мотивируют игроков проводить часы в поисках оптимального решения.

2. От ошибок не умирают

Ну, то есть умирают, но потом возрождаются, и всё снова нормально. Игры создают безопасное пространство, в котором можно опробовать идею тут же, как только она приходит в голову. Ошибка в играх, особенно однопользовательских, где ваши эксперименты не подведут команду, воспринимаются как нечто совершенно нормальное. Такой подход может быть перенесён в жизнь, если окружающая среда за него не наказывает. Исследования показали, что дети, увлечённые компьютерными играми, охотнее выбирают более сложные учебные задачи, если у них есть возможность. Если бы в жизни можно было попробовать, а в случае неуспеха — отмотать назад, насколько смелее вы бы действовали?

3. Делай несколько дел одновременно

Тренд к многозадачности, похоже, не пройдёт в ближайшее время, и именно игры могут помочь справиться с этим стрессом и научить действовать в поле нескольких актуальных задач. В играх нужно следить за множеством показателей, планировать, принимать решения, оставлять задачи и возвращаться к ним позже. Кроме того, игры учат фильтровать раздражители — такие как посторонние шумы и движение.

4. Анализируй это

Игры учат самокритике и адекватному восприятию обратной связи. Профессиональные игроки анализируют записи матчей точно так же, как профессиональные шахматисты — свои партии. И успехи, и неудачи одинаково важны для формирования стратегии и в работе над ошибками. Игры поощряют педантизм и амбициозность, выдавая игрокам награды: призовые очки, достижения, особый статус.

5. Твой выбор имеет значение

В любой игре у каждого игрока есть ощущение своей уникальности, важности своих действий. Это особенно ярко выражено в однопользовательских играх, где вы проживаете судьбу выдающегося героя, но и в командном сражении союзники без вас не справятся. Каждое действие имеет свои последствия, и игрок осознаёт, что никто, кроме него, не несёт за это ответственность.

У любого сложного социального феномена есть множество сторон. Для нашего мозга по-настоящему важно, чем мы занимаемся каждый день, и игры могут стать отличным тренажёром. Но любая хорошая вещь вредна в больших количествах — даже брокколи. Даже вода. Тем не менее разнообразие опыта и осознанное отношение к тому, чем мы заняты в данный момент, помогает нам оставаться активными, любознательными и по-настоящему живыми. Просто почаще нажимайте F5.